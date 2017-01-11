Путин призвал прокуратуру контролировать соблюдение прав заключенных

Прокуратура долж​на «держать на контроле» соблюдение прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, об этом в ходе заседания, посвященного 295-летию российской прокуратуры, заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы», — приводит агентство слова главы государства.

Как отметил президент, «закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их право на медицинскую помощь и иные права должны полностью соблюдаться».

Кроме того, как заявил Путин, прокуроры всех уровней должны незамедлительно и эффективно реагировать на любые нарушения прав и свобод людей. Для осуществления своих задач прокуратуре «даны очень широкие полномочия», также заметил российский лидер.