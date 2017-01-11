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Туризм
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11.01.2017 14:45

390 тысяч туристов провели новогодние праздники в Петербурге

Только за новогодние праздники Петербург принял около 390 тысяч гостей – это на 30% больше показателей 2015 года. Такие данные 11 января представил комитет по развитию туризма Смольного, где подсчитали, сколько человек посетили город за новогодние праздники.

По данным комитета, отдохнуть в Северную столицу в период «высокого» зимнего туристического сезона 2016-2017 годов приехали порядка 390 тысяч человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. При этом большинство гостей – это россияне, число которых превысило 330 тысяч.

Гостиничный бизнес прошедшими праздниками остался доволен – загруженность отелей начала расти уже с 15 декабря, а не с 25-го, как было в прошлом году. Наибольшей популярностью пользовались пятизвездочные отели, которые были заняты более чем наполовину. Впрочем, отели категории «четыре звезды» и «три звезды» немногим уступили.

Рост туристического потока отметили и музеи. По их данным, на первом месте по посещаемости остается Эрмитаж, который с 15 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. открыл двери для 178 тысяч посетителей. В Исаакиевский собор зашли 146 тысяч человек. До Царского Села в зимние каникулы добрались 59 тысяч человек, до Петергофа – 30 тысяч.

Отметим, что у комитета по развитию туризма уже есть статистика за 2016 год: в Петербурге за минувшие 12 месяцев побывало около семи миллионов гостей.


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