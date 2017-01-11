В МИДе исключили отмену «закона Димы Яковлева»

Предпосылок к отмене «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей американцами, нет. Об этом заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«С угла мидовского могу подтвердить, что все те условия и все серьезнейшие сбои в работе американских органов власти, которые вынудили принять «закон Димы Яковлева», сохраняются», — цитирует Долгова «Интерфакс».

Представитель МИД подчеркнул, что администрация США не сделала ничего существенного, чтобы снять «законные и резонные озабоченности» российских властей.

В ноябре детский омбудсмен Анна Кузнецова допустила, что Россия может вступить в переговоры с чиновниками из США по вопросам защиты прав детей. Она отметила, что встречалась со специалистами МИДа и обсуждала вопросы усыновления российских детей гражданами США. Однако в декабре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «в подходе президента к этому вопросу каких-либо изменений нет», и назвал закон «оправдавшим себя».