МОК ответил на призыв отстранить Россию от международных соревнований

Глава пресс-службы и мониторинга департамента стратегических коммуникаций Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро заявил, что решение по проведению международных соревнований в России остается за международными спортивными федерациями, сообщает «Р-Спорт». Накануне антидопинговые организации 19 стран (NADO) призвали отстранить Россию от всех международных спортивных соревнований и лишь ее права проводить у себя спортивные мероприятия.

«Что касается соревнований, которые в настоящее время проходят или запланированы к проведению в России, это вопрос для соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и по-прежнему работают в тесном сотрудничестве с Всемирным антидопинговым агентством (WADA)», — рассказал Моро.

Накануне предложение по санкциям против России и ее спортсменам одобрили лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США. Проведение в России международных соревнований они считают возможным лишь после того, как антидопинговая система страны будет соответствовать требованиям WADA.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что национальные антидопинговые организации, призвавшие отстранить российских спортсменов от соревнований и лишить страну всех международных турниров, должны заниматься своим делом, а не вмешиваться в политику. По его словам, политические вопросы — в компетенции МОК и международных спортивных организаций.

«Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то — сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой. Политические вопросы в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных организаций.

Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения. Поверьте мне, мы себя слишком корректно ведем. Доклад Макларена не дает никаких оснований для этих заявлений. Ничего нового в нем нет. Есть «золотая» линия о некой государственной программе, а фактов подтверждающих никаких нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет», — цитирует Мутко «Р-Спорт».