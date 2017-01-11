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11.01.2017 14:16

Командир «Севера» согласился дать показания по делу Немцова

Командир батальона «Север» Алибек Делимханов выступит в качестве свидетеля на заседании по делу об убийстве политика Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Об этом заявил судья, сообщает «Медиазона».

«Так, значит, у нас явился свидетель Делимханов Алибек», – сказал он.

Делимханов вошел в зал судебного заседания, однако затем судья попросил приставов увести его в комнату свидетелей из-за плохого самочувствия и температуры. Ему вручат повестку с вызовом в суд на следующую неделю.

6 декабря суд согласился вызвать на заседание Делимханова, удовлетворив таким образом ходатайство защиты потерпевших. Помимо него суд также согласился допросить бывшего главу «Севера» Руслана Геремеева. Его должны были допросить 13 декабря, однако он не явился в суд.

Адвокаты потерпевших также просили суд допросить депутата Госдумы Адама Делимханова, начальника ОВД Шелковского района Чечни Ваху Геремеева и чеченского лидера Рамзана Кадырова, однако суд не стал удовлетворять эту просьбу.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. Следствие считает, что заказчиком и организатором его убийства был боец батальона «Север» Руслан Мухудинов, который работал водителем у Геремеева. Сейчас Мухудинов находится в международном розыске.

Источник: Republic


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