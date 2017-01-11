СК начал проверку по факту взрыва газа в Саратове

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Саратове, говорится в сообщении регионального управления СК России.

«11 января 2016 года в дневное время в многоэтажном доме, расположенном на территории Ленинского района города Саратова, предположительно, произошел взрыв бытового газа. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области начата доследственная проверка», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения осмотра. Сведения о пострадавших в настоящее время устанавливаются.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее источник сообщил, что в доме в Саратове обрушились перекрытия после взрыва газа. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали десять человек.