В Ярославской области на сутки запретили аборты по инициативе РПЦ
По всей Ярославской области на один день запретили аборты, передает РИА Новости.
Инициатором акции выступила РПЦ.
«Акция проводится впервые. Это инициатива Ярославской епархии», — сказал глава епархиальной пресс-службы священник Александр Сатомский.
В епархии добавили, что намерены в 2017 году осуществить несколько подобных акций. Таким образом РПЦ собирается привлечь внимание общественности к проблеме абортов.
Источник: «Газета.Ru»