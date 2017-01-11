В Дудергофе десятки домов остались без холодной воды из-за поврежденной трубы

Сорок шесть домов в поселке Дудергоф (Красносельский район Петербурга) остались без холодной воды из-за поврежденной несколько дней назад трубы у дома №27 по Советской улице. А сама дорога превратилась в каток. Об этом сообщили «Фонтанке» читатели.

По словам местных жителей, по дороге невозможно пройти пешком, а таксисты отказываются их везти по этому адресу. Ремонт обещают закончить сегодня.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал», специалисты оперативно прибыли на место по заявке, но обследованию сети мешал столб линии электропередачи, который необходимо было демонтировать на время работ.

«После демонтажа конструкции специалисты Водоканала приступили к ремонтным работам. Течь локализована. 46 домов в частном секторе поселка Можайский (прежнее название поселка Дудергоф. — Прим. ред.) и 20 частных домов в деревне Вариксолово Ленобласти временно отключены от холодного водоснабжения», - уточнили представители Водоканала.

По предварительным данным, окончание работ и возобновление подачи холодной воды запланировано на 15 часов 11 января.

Напомним, похожая ситуация недавно была в Петербурге на улице Кибальчича: там устранение прорыва трубы с холодной водой тоже было отложено из-за мешающего фонарного столба.