Пикадора, гонявшегося за возлюбленной, задержали на Народной

В гостинице на Народной улице в Петербурге мужчина угрожал своей знакомой расправой, размахивая тростью-пикой.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ведомства задержали 36-летнего мужчину около 2.30 ночи 8 января. Патрульным поступил сигнал о том, что в гостинице в доме 93 на Народной улице агрессивный постоялец размахивает тростью с пикой и угрожает убить свою знакомую.

Гвардейцы подоспели вовремя и разоружили пикадора, которого доставили в 24 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 119 (угроза убийством), за такую выходку подозреваемый может получить срок до двух лет лишения свободы.