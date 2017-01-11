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11.01.2017 13:32

Стала известна стоимость изъятых у Улюкаева старинных монет

В Басманном суде Москвы РБК назвали стоимость монет, которые были изъяты у бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, каждая из монет стоила от 13 тысяч до 6 млн рублей.

Среди них были, в том числе, и золотые монеты, уточнила представитель суда.

Суд арестовал денежные средства Улюкаева, находящиеся на счетах в банках России на общую сумму в размере более $1 млн и 280 млн рублей.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что судом были арестованы 15 объектов недвижимости и 564 млн руб., принадлежащих Улюкаеву.

Бывший глава МЭР обвиняется в вымогательстве и получении взятки в $2 млн. По версии следствия, он требовал деньги за положительное заключение подконтрольного ему министерства по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Накануне, 10 января, суд продлил домашний арест Улюкаеву на три месяца, до 15 апреля.

Источник: РБК


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