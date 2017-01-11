Стала известна стоимость изъятых у Улюкаева старинных монет

В Басманном суде Москвы РБК назвали стоимость монет, которые были изъяты у бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, каждая из монет стоила от 13 тысяч до 6 млн рублей.

Среди них были, в том числе, и золотые монеты, уточнила представитель суда.

Суд арестовал денежные средства Улюкаева, находящиеся на счетах в банках России на общую сумму в размере более $1 млн и 280 млн рублей.

Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов сообщил, что судом были арестованы 15 объектов недвижимости и 564 млн руб., принадлежащих Улюкаеву.

Бывший глава МЭР обвиняется в вымогательстве и получении взятки в $2 млн. По версии следствия, он требовал деньги за положительное заключение подконтрольного ему министерства по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Накануне, 10 января, суд продлил домашний арест Улюкаеву на три месяца, до 15 апреля.