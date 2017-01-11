Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются

Еще
13:24 11.01.2017
Пришлите свою новость!
13:17
«Трансстрой» пытается взыскать с чиновников более 400 млн рублей за депо «Южное»
13:14
В РПЦ призвали «не устраивать революций» из-за Исаакиевского собора
13:07
Экологи зафиксировали утечку из канализации в Щеглово
12:59
Музей «Исаакиевский собор» отреставрирует купола Спаса на Крови
12:59
В первом квартале в Петербурге будут уволены почти шесть тысяч работников
12:53
Россияне заменили мясо и молоко в своем рационе картошкой и кабачками
12:49
Петербургские застройщики в январе продолжили «аттракцион щедрости» для покупателей
12:47
Макаров: Призыв не отдавать Исаакиевский собор церкви - провокация
12:44
В ДТП с горевшей «скорой» на Сахалине погибли пятеро
12:01
Молодая петербурженка пропала, выгуливая собаку
12:01
Мужчине, задержанному за смерть человека на «Площади Александра Невского», объявили обвинение
11:57
В доме на набережной реки Смоленки нашли тело обнаженной женщины
11:54
Житель Петергофа выпал с пятого этажа
11:52
«Зенит» взял на сборы в Дубай 31 футболиста
11:45
Конкурс на строительство депо «Южное» объявят в период с 16 по 31 января
11:42
На «Заводе слоистых пластиков» тушили пожар
11:40
В Киришах незрячий пенсионер выпал из окна больницы
11:38
В ДТП на Маршала Захарова мужчина повредил лицо
11:29
В авиаклубе ДОСААФ заявили о попытке рейдерского захвата аэродрома Перми
11:27
Треть россиян уже стали жертвами киберпреступности
11:13
В России предложили ограничить работу иностранных цирков
11:12
Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества
11:00
Мадуро обвинил парламент Венесуэлы в попытке госпереворота
10:54
Петербуржец решил поискать отца через 10 лет после пропажи
10:45
СМИ: ФСБ смогла взломать Telegram
10:39
«АБЗ-Дорстрой» сможет работать над дорогой к «Крестам-2» минимум до 26 января
10:39
У пенсионерки украли в гипермаркете на Выборгском шоссе почти 300 тысяч
10:35
Ученые нашли способ лечить зубы без пломб
10:31
Почта Финляндии будет ухаживать за престарелыми
10:27
В Петербурге из отдела полиции госпитализирован подросток
10:23
В Петербурге юный волейболист упал с высоты, катаясь по перилам
10:19
На участкового в Петербурге напали во время оформления контрафактного алкоголя
10:15
В Ивангороде таможенник насмерть задавил пристава
10:09
На стадионе на Крестовском с двухметровой лестницы упал рабочий
10:03
ЗВО ждет поступления свыше 1,5 тысячи единиц новейшего вооружения и военной техники
09:57
Петербурженка спасла от смерти раненого мигранта
09:49
ОАЭ сообщили о гибели пяти дипломатов при взрыве в Кандагаре
09:47
Грабитель в черном напал на салон "МТС" на Типанова
09:41
Школьница в Петербурге обвинила мать в разврате
09:33
На Московском шоссе легковая машина влетела под контейнеровоз
09:25
СК: Следствие по делу предполагаемого заказчика убийства Немцова продолжается
09:17
В Красном Селе поймали мужчину с канистрой наркотика
09:09
Легковушка на КАД «поскользнулась» на грязи, чуть не сбив инспекторов ДПС
09:01
В петербургском отеле изнасиловали 12-летнюю школьницу
08:53
Петербуржец подстрелил свою девушку из травматики
08:45
СМИ: Будущий госсекретарь США включит Россию в список главных угроз для своей страны
08:37
СМИ: Суд арестовал по делу Улюкаева 15 объектов недвижимости и более 500 млн рублей
08:29
На Васильевском острове скинули в реку горящую машину
08:20
Задержан столкнувший мужчину под поезд на "Площади Александра Невского"
08:13
Обама выступил с прощальной речью
08:05
Адвокат Дадина: Ильдара не доставят на заседание в КС
01:04
После смерти главы транспортного МВД по СЗФО на службу восстанавливается трижды изгнанный
00:52
Трамп призвал конгресс США сделать всё возможное для отмены Obamacare
00:36
Мутко прокомментировал призыв NADO лишить Россию всех соревнований
00:27
МИД Канады возглавила Христя Фриленд, которой запрещён въезд в Россию
00:16
Американская разведка допустила влияние России на выборах в двадцати странах
00:07
Всемирный банк констатировал, что экономика РФ адаптировалась к низким ценам на нефть
10/01
Реактор бельгийской АЭС остановлен из-за аварии в неядерном блоке
10/01
На «Коле» перед КАД перевернулась цистерна с нечистотами
10/01
СМИ: Кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон является акционером «Яндекса»
10/01
Жилищники отделались выговором из-за падения снега на коляску с ребенком
10/01
Несуществующая республика Сан-Эскобар отменила визы для Польши
10/01
Мировые цены на нефть снижаются
10/01
Антидопинговые организации 19 стран призвали лишить Россию всех соревнований
10/01
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России
10/01
2016 год был одним из двенадцати самых тёплых в Петербурге
10/01
Крушение Ту-154 может помешать поискам утонувшего корабля в Финском заливе
10/01
ФБР заявляет, что хакеры из России атаковали и Республиканскую партию
10/01
Еврокомиссия одобрила программы сотрудничества Калининграда с Литвой и Польшей
10/01
В Баку снова произошел взрыв на магистральном газопроводе
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
11.01.2017 13:18

Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются

Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются
ПАО «Группа ЛСР»

Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».

«Группа ЛСР» в преддверии Старого Нового года  объявляет о продлении акции «2017 скидок», благодаря которой приобрести жилье можно на особо привлекательных условиях. Для этого нужно всего лишь получить специальный купон в любом из офисов продаж «Группы ЛСР» в Северной столице (в том числе и в консультационных пунктах в ТРЦ «Галерея» и «МЕГА Парнас»).

Сумма скидки зависит от количества комнат в приобретаемой квартире. Так, при покупке однокомнатной квартиры можно сэкономить 50 тысяч рублей, двухкомнатной -  100 тысяч рублей, трехкомнатной – 150 тысяч рублей. Обращаем внимание, что количество купонов ограничено! Акция распространяется на все жилые комплексы «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге комфорт и бизнес-класса. Среди них – полюбившиеся петербуржцам и региональным покупателям объекты «Европа Сити» в Петроградском районе, «Три ветра»  в Приморском районе, «Цивилизация» в Невском районе, «София» во Фрунзенском районе,  «Богемия» и NEO в Московском районе и многие другие.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
11.01.2017 13:18

Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются

Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».
RBI
11.01.2017 12:11

ЖК «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» введены в эксплуатацию

На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» и «Четыре горизонта»
Setl City
10.01.2017 20:00

Setl City начала строительство ЖК «Петровский парк»

Компания Setl City приступила к строительству жилого комплекса премиум-класса «Петровский Парк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Петровском острове. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» - открывает продажи квартир в новом ЖК.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
RBI получил разрешение на ввод ЖК на Заозерной улице
Вахмистров стал координатором «Национального объединения строителей» по Петербургу
«СПб Реновация» попросила Полтавченко продлить расселение хрущевок на 10 лет
Смольный обещает проблемным застройщикам сложности в привлечении новых дольщиков
Девелоперы предложили ограничить подачу поправок в Правила землепользования и застройки
ЮИТ получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК в Пушкине
Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации
Госстройнадзор: Застройщики стали чаще переносить сроки сдачи домов
«Строительный трест» ввел в эксплуатацию дом в жилом квартале в Ломоносовском районе
Завод «Бавария» на Петровском острове застроит «Группа ЛСР»
Как выглядит мини-город на отдельно взятой улице?
Большому проекту большие дороги
Квадрат: Итоги года — что последует за рекордами рынка?
Как Петровский остров превращается в «ривьеру»
ЮИТ отметил Pikku Joulu и провел «Что? Где? Когда?»
Год нерастущих цен на жилье
Куда растет оптимизм девелопера
Реновация на Ржевке и Нарвской заставе под угрозой срыва
Новостройки - 2017: семь раз подумай, один построй
Как спасти Славянку от транспортного коллапса
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Легковушка на КАД «поскользнулась» на грязи, чуть не сбив инспекторов ДПС

Завершилась 21-летняя реставрация Троицкого собора

Как дым отечества несладок...

Михаил Огнев/

Петербуржцы после новогодних каникул обвалили сайт ЗАГС

В Петербурге после столкновения двух грузовых поездов будут судить машиниста

В смертельном ДТП с волком на «Коле» пострадали трое

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
11.01.2017 13:18
Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются
Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».
RBI
11.01.2017 12:11
ЖК «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» введены в эксплуатацию
На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» и «Четыре горизонта»
Setl City
10.01.2017 20:00
Setl City начала строительство ЖК «Петровский парк»
Компания Setl City приступила к строительству жилого комплекса премиум-класса «Петровский Парк» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на Петровском острове. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость» - открывает продажи квартир в новом ЖК.
ГК Эталон
10.01.2017 16:06
ВТБ24 аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота» от ЛенСпецСМУ
Один из крупнейших банков России ̶ ВТБ24 ̶ аккредитовал 4-й корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.
Time
10.01.2017 15:48
RBI получил разрешение на ввод ЖК Time на Заозерной улице
В конце декабря 2016 года Службой государственного надзора и строительной экспертизы Санкт-Петербурга было подписано официальное разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса Time на Заозерной улице, д. 3а.
Setl City
09.01.2017 20:00
Setl City ввела в эксплуатацию пять домов квартала «Лондон»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию дома 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 в одиннадцатой очереди и дом 12/1 в двенадцатой очереди квартала «Лондон» в рамках проекта «Семь столиц» в Кудрово. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».
ЖК «Квартет»
09.01.2017 12:49
Жилой комплекс «Квартет» полностью завершен
В жилом комплексе «Квартет» в Московском районе Санкт-Петербурга «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию еще три жилых дома.
Setl City
30.12.2016 20:02
Setl City на полгода раньше сдала четыре дома, спорткомплекс и детсад в ЖК «GREENЛандия»
Компания Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 12, 13, 14, 15 микрорайона «GREENЛандия» у станции метро «Девяткино» на полгода раньше срока, обозначенного в проектной декларации
ООО «Терминал-Ресурс»
30.12.2016 15:03
Только в январе ипотека под 11,5%
Только в январе 2017 года действует предложение от Сбербанка на приобретение квартир от застройщика под 11,5%. Первоначальный взнос от 15%.
RBI
30.12.2016 12:40
На Комендантском проспекте появится общественное ultra-пространство
Парк, бульвар, променад или площадь, обустроенная для совместного времяпрепровождения и общения людей, с возможностью перекусить, купить сувенир или сделать селфи на фоне арт-объекта – такие места давно популярны за рубежом, а в последние годы входят в моду и у нас.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.