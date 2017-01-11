Скидки на квартиры от «Группы ЛСР» продлеваются

Для тех, кто начал новый год с выбора квартиры в Санкт-Петербурге, «Группа ЛСР» продлевает акцию «2017 скидок».

«Группа ЛСР» в преддверии Старого Нового года объявляет о продлении акции «2017 скидок», благодаря которой приобрести жилье можно на особо привлекательных условиях. Для этого нужно всего лишь получить специальный купон в любом из офисов продаж «Группы ЛСР» в Северной столице (в том числе и в консультационных пунктах в ТРЦ «Галерея» и «МЕГА Парнас»).

Сумма скидки зависит от количества комнат в приобретаемой квартире. Так, при покупке однокомнатной квартиры можно сэкономить 50 тысяч рублей, двухкомнатной - 100 тысяч рублей, трехкомнатной – 150 тысяч рублей. Обращаем внимание, что количество купонов ограничено! Акция распространяется на все жилые комплексы «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге комфорт и бизнес-класса. Среди них – полюбившиеся петербуржцам и региональным покупателям объекты «Европа Сити» в Петроградском районе, «Три ветра» в Приморском районе, «Цивилизация» в Невском районе, «София» во Фрунзенском районе, «Богемия» и NEO в Московском районе и многие другие.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»