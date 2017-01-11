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11.01.2017 13:14

В РПЦ призвали «не устраивать революций» из-за Исаакиевского собора

В Русской православной церкви призвали «не устраивать революций» из-за передачи Исаакиевского собора, сообщает ТАСС.

«Мне хочется петербуржцам сказать самые добрые слова. Не нужно строить баррикады и вновь пытаться устраивать революцию. Мы это прошли и слишком дорого за это заплатили», – заявил председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре Леонид Калинин.

Калинин выразил уверенность, что музей после передачи в пользование церкви не будет ущемлен, местами поменяются лишь акценты: если в настоящее время это прежде всего музей, а потом храм, то будет сначала храм, а уже потом музей.

Источник: «Газета.Ru»


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