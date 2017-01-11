«Трансстрой» пытается взыскать с чиновников более 400 млн рублей за депо «Южное»

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрирован иск корпорации «Трансстрой» к Дирекции транспортного строительства на 413,3 млн рублей. В декабре прошлого года Дирекция разорвала с компанией контракт на строительство депо «Южное» Фрунзенского радиуса метро.

Комментариев относительно суммы претензий «Трансстрой» не дает.

Контракт был заключен летом 2014 года и рассчитан до 20 января 2018-го года. Однако осенью 2016 года стало известно о проблемах с авансированием проекта, а затем заказчик заявил об отставании от контрактных сроков строительства инженерных сетей, административно-бытового корпуса и топливозаправочного пункта. Компания, по словам представителей Дирекции, не успела до ноября накрыть здания кровлей и пустить отопление в двух отстойно-ремонтных корпусах и столовой. «Трансстрою» вменялось некачественное выполнение работ и отсутствие отчета по авансу на 10 млн рублей за октябрь. В результате контракт был расторгнут.

Согласно сайту госзакупок, из 6,6 млрд общей стоимости контракта «Трансстрою» выплатили 3,1 млрд рублей (из них 2,7 млрд компания освоила, а 360 млн рублей приходятся на до сих пор не возращенный аванс). Ранее чиновники сообщали, что совокупные расходы на строительство из-за смены подрядчика не изменятся. Правда, при этом они же говорили о том, что максимальная цена нового контракта составит 4,27 млрд рублей (хотя сумма неосвоенных средств составляет менее 4 млрд рублей), ссылаясь на индекс-дефлятор.