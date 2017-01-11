Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время

Еще
18:19 16.01.2017
Пришлите свою новость!
18:10
Пожар в машине на Васильевском произошел из-за свечки
18:04
"Неопознанный светящийся объект" обнаружили в метро «Приморская»
17:57
«Зенит» одержал первую победу в году
17:56
Павленский уехал из России: Провокация или любовный скандал?
17:45
Багдасарян обжаловала арест
17:38
Россия направила Австрии ноту протеста
17:36
Загоревшийся автомобиль на Васильевском потушили
17:32
Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера
17:30
Nota Bene: Путиловская забастовка - урок протестующим и властям
17:22
11 человек тушили горящую сауну на Глухарской
17:18
Мнение: спрос на рынке жилья продолжит уменьшаться
17:12
Взрыв прогремел в турецком Диярбакыре
17:12
Бюджет Петербурга по итогам года превысил 476 миллиардов
17:03
«Зенит» хочет подписать с Нобоа контракт на 2,5 года, игрок хочет более длительное соглашение
16:58
В защиту медиков в соцсетях запустили стихотворный флешмоб
16:54
Сказочные персонажи научат мигрантов правильному поведению в Москве
16:50
Росреестр приостановил предоставление электронных услуг на неопределенное время
16:45
Решение по делу ЮКОСа огласят 19 января
16:40
«ДП»: Петербургский «Интерторг» за 9 млрд откроет более 60 магазинов в России
16:40
Порошенко поручил МИД Украины подать в суд ООН иск против РФ
16:36
Очевидцы: На Васильевском загорелся автомобиль с людьми в салоне
16:22
В доме террориста, расстрелявшего ночной клуб в Стамбуле, нашли 150 тысяч долларов
16:14
Путин привязал зарплату главы ПФР к зарплате сотрудников
16:05
Ввод жилья в Петербурге за год вырос на 2,8%
16:01
В 2016 году ни один гражданин Украины не получил статус беженца в Финляндии
15:56
Московская биржа возобновила торги
15:47
В ЗакСе помолятся перед началом новой сессии
15:43
«Нацбест» увеличил призовой фонд до миллиона рублей
15:38
МЧС Киргизии уточнило число погибших в авиакатастрофе
15:38
Чей Исаакий: объясняем на картошке
15:34
Павленский уехал из России после любовного скандала
15:30
Утонувшее судно Monni поднимут со дна акватории Финского залива
15:27
Лунев дебютирует в составе «Зенита» в матче против «Чанчунь Ятай»
15:20
Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона
15:13
Офисный рынок Петербурга побил рекорд в 2016 году благодаря крупнейшей сделке
15:08
В Курортном районе ищут миллионы клюнувших на приманку обнальщиков на «Авито»
14:59
Игорь Албин не бросит российское казачество
14:55
Лицензию на сбор долгов в Петербурге успела получить одна фирма
14:44
ФАС предписала аннулировать конкурс на строительство музея «Россия — моя история»
14:43
Петербуржец задержан за угрозу бросить фен в ванну возлюбленной
14:37
В петербургской поликлинике врача на дом вызывают по номеру телефона главврача
14:32
Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
14:22
«Дочка» «Юлмарта» обжаловала введение процедуры наблюдения в ее отношении
14:18
На таможне задержали более 50 кг египетских таблеток от гепатита С
14:14
Путин установил День нацгвардии
14:10
«ДП»: Петербургские компании пытаются получить деньги у турецкого подрядчика ЗСД
14:08
Байден: Евроинтеграция Украины - как полет на Луну
14:04
За неделю с улиц Петербурга вывезли более 60 тысяч кубов снега
14:00
На севере Финляндии сегодня заканчивается полярная ночь
13:56
Испания готовится к снегопаду
13:51
24 купели приготовили для крещенских купаний в Петербурге
13:47
Ковальчук установил рекорд СКА
13:34
Во Франции снижен подоходный налог
13:29
Страховщики ОСАГО жалуются на потери в 40 миллиардов
13:20
Кудрин предлагает повысить пенсионный возраст с 2019 года
13:18
Ремонт Банковского моста в Петербурге начнется в 2018 году
13:14
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
13:10
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
13:04
Аэропорт в Бишкеке возобновил работу
12:57
Песков: Сайт Кремля атакуют хакеры, но обвинять какие-то страны смешно
12:56
В выходные в Петербурге поставлен антирекорд по числу ДТП
12:52
Лапландия зарабатывает миллионы на спецтурах для богатых
12:48
Здание бывшего детского приюта под Павловском выставлено на продажу
12:44
ГК «Эталон» в 2016-м увеличила продажи жилья на 35%
12:39
Песков опроверг сообщения о готовящейся встрече Путина и Трампа
12:32
В метро Петербурга прокомментировали поездку поезда с открытыми дверями
12:18
В Петербурге бывший адвокат получила условно за рейдерский захват
12:14
Грифона с Банковского моста после реставрации могут установить во дворе ФИНЭКа
12:12
Ле Пен подтвердила, что искала средства на выборы в США
12:07
Минкомсвязи перевело «Мир» на отечественное ПО
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
16.01.2017 16:27
3 Комментариев

Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время

Отсутствие собственных воспитанников в стартовом составе — больная тема для болельщиков «Зенита». «Фонтанка» встретилась с директором Академии ФК «Зенит» Владимиром Казаченком на Мемориале Гранаткина и узнала, куда они пропали.
Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время
Кирилл Венедиктов/ФК

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов летом 2016 признался, что годовой бюджет клубной академии составляет 500 миллионов рублей и еще 1 миллиард дополнительно планируется потратить на поддержание инфраструктуры на должном порядке. В то же время за последние лет пять воспитанники Академии «Зенита» если и появлялись на поле в официальных матчах, то чаще всего происходило это за считаные минуты до финального свистка. Из-за отсутствия перспектив молодые футболисты уезжают из Петербурга: в ФНЛ, ПФЛ и даже за границу, причем в далеко не самые популярные чемпионаты. «Фонтанка» встретилась с директором Академии ФК «Зенит» Владимиром Казаченком, который в эти дни также возглавляет сборную Санкт-Петербурга на Мемориале Гранаткина, и узнала у него, когда появятся новые аршавины и кержаковы.

- На прошлой неделе УЕФА опубликовала данные, согласно которым РФПЛ — самая старая лига Европы. Ее средний возраст составил 27,1 года. На ваш взгляд, с чем это связано и что с этим теперь делать?

– Думаю, что это не плохо и не хорошо. Нужно смотреть на эти данные в динамике. Допустим, есть молодая лига с молодыми игроками, но не факт, что через 3 – 4 года эти игроки продолжат играть в этой лиге. Соответственно, будет повышаться средний возраст. Я считаю, что 27 – зрелый и очень хороший возраст для футболиста. Так что я не вижу в этом проблемы.

- Мемориал имени Гранаткина как раз и считался всегда смотром молодых талантов. На нынешнем турнире впечатлил ли вас кто-то из сборной Санкт-Петербурга и России?

– Я никогда не даю оценки до того момента, пока что-то не закончилось. Турнир сейчас только набирает ход. Тем более что я еще не успел посмотреть ни одного матча сборной России. Вот закончится турнир, спросите меня об этом еще раз.

- Какие другие сборные могли бы отметить?

– Вот наша группа получается самой ровной пока что (помимо Санкт-Петербурга в ней играет Иран, Молдова и Словения. — Ред.). Еще понравился Азербайджан – быстрая, обученная команда.

- Один из недавних тренеров Академии «Зенита» Александр Низелик пошел на серьезное повышение и стал помощником Сергея Семака в «Уфе». Есть мнение, что это слишком резкий скачок – из тренеров юниорской команды сразу в ассистенты главного тренера РФПЛ.

– Ну он же уже работал у Спаллетти.

- Там он работал в основном переводчиком.

– Семак же его не просто так выбрал. Они были знакомы по совместной работе в «Зените». Все зависит от того, какие результаты Низелик будет показывать дальше.

- От его работы в академии у вас какие впечатления остались?

– Очень хорошие. Да, ему, может быть, не хватает еще опыта в каких-то моментах, но главное, чтобы было желание работать и учиться.

- «Зенит» взял на эти сборы в Дубай двух молодых игроков – 19-летнего Даниила Лесового и 17-летнего Леона Мусаева. Как можете оценить шансы этих ребят заиграть в основе «Зенита»?

– Мусаев — это выпускник нашей академии, и я ему всегда желаю только удачи и добра. Трудно сейчас сказать, удастся ли ему закрепиться в основе, но я бы хотел, чтобы он не разочаровал главного тренера на этих сборах. Лесовой – это довольно своеобразный игрок.

- Поподробнее про Мусаева можете рассказать?

– Это опорный полузащитник. Мы его впервые показали в прошлом году здесь на Мемориале Гранаткина. Хотя это довольно тяжелая позиция для молодого игрока, но он хорошо справился. В прошлом году он был нами рекомендован в «Зенит-2», где он также неплохо начал, но понятное дело, что в первой лиге сразу заиграть сложно. Он был переведен в молодежную команду, где сразу стал лидером и показывал очень хорошую игру. Ну и самое главное, что по своему характеру и менталитету Мусаев это уже другое поколение, по сравнению с тем, что было три-четыре года назад.

- Что вы имеете в виду?

– Нынешние ребята уже четче представляют, что такое главная команда «Зенита», какой уровень там, какой уровень работы требуется от них. Предыдущие наши выпускники считали, что приглашение на сборы с основой – это уже большое достижение в их карьерах. Теперешние парни понимают, что это только начало и повод трудиться еще больше. По крайне мере, я почему-то верю, что Мусаев не зазнается, не скажет, что он уже поймал быка за рога. Но в любом случае всегда очень важно, чтобы в игрока поверил главный тренер.

- С кем из последних главных тренеров «Зенита» у вас было наилучшее взаимодействие? Кто больше всех обращал внимание на академию?

– Сейчас Луческу говорит: пожалуйста, приезжайте к нам на базу, общайтесь, смотрите тренировки, я ничего не запрещаю. Но конкретного общения с нашими игроками у него не было.

- В академии он еще ни разу не появлялся?

– В академию приезжают Семак, Радимов – это люди, которым надо непосредственно работать с этим контингентом. Они частые гости у нас. Мы регулярно проводим совместные совещания. Здесь работа идет очень плотная.

- Месяц назад вы сказали, что, по словам голландских специалистов, Академия «Зенита» входит в пятерку сильнейших в Европе. Причем голландцы выделяли именно спортивные качества воспитанников. Возникает резонный вопрос: если все так хорошо, где воспитанники академии в «Зените»?

– Кто-то в первой лиге оседает, кто-то во второй, кто-то за границей играет. Разница между основным составом и нашими выпускниками сейчас слишком большая. Претендовать на игру в основе сейчас могут только настоящие звезды, гении, а остальным ребятам нужно время. Поэтому мы и работаем в тесном контакте с тренерами молодежки и «Зенита-2». В каждом возрасте порядка 10 – 12 игроков мы передаем в молодежную команду. Там идет уже доводка. У нас вот Гасилин уже раз в основе появился. Думаю, что дальше будет больше. Еще бы Никиту Какоева выделил бы. Надеюсь, что он не зазнается и на такой дефицитной позиции, как центральный защитник, сможет реально претендовать на место в «Зените».

- Вы сами неоднократно говорили, что главная задача академии – воспитание игроков для основного состава. «Зенит» регулярно вызывает на сборы молодежь, но они если в итоге и выходят потом на поле, то только на последних минутах, а потом чаще всего и вовсе уезжают в другие команды. У вас нет ощущения, что вы работаете вхолостую?

– Это, к сожалению, реалии жизни. Да, было бы хорошо, чтобы эти игроки имели больше практики. Но тренер главной команды говорит, что он хотел бы, чтобы к нему приходили игроки, которые что-то уже знали и умели. Мы не опускаем руки, мы стараемся меняться, совершенствовать свою работу.

- Если говорить о конкуренции в чемпионате Санкт-Петербурга, стала ли она выше или ниже за последние годы?

– Честно говоря, мы не очень стремимся кого-нибудь обыграть. Есть ряд наиболее умелых команд: СДЮШОР «Зенит», «Коломяги», «Локомотив». Встречи с ними приносят наибольшее удовольствие и наибольшую пользу. Надеюсь, что с увеличением количества площадок и тренеров будет появляться больше боеспособных коллективов. Я вот заметил: если в коллективе работает тренером молодой, думающий парень, у него, как правило, интересные команды и игроков оттуда никто не забирает. Вернее, они сами оттуда не хотят уходить.

- И все-таки главное дерби на этом уровне у вас со СДЮШОР «Зенит». Как с ними у вас складываются отношения?

– У нас с ними самые дружеские отношения. В общем-то, так было всегда. У нас есть джентльменская договоренность, что мы никого не берем из СДЮШОРа, а они никого не берут у нас. Поэтому нам обижаться друг на друга не на что. В чем-то условия у нас лучше, в чем-то у них.

- Однажды общался с Сергеем Веденеевым. Он жаловался, что стоит какому-нибудь игроку в чемпионате Санкт-Петербурга блеснуть, как его тут же забирает академия. В итоге образуется ситуация зачищенного поля, когда на городском уровне академии просто не с кем конкурировать, у юных игроков теряется мотивация, они перестают расти и развиваться. Видите ли вы в этом проблему?

– Я не вижу в этом никакой проблемы. Если бы все было так, как говорит Серега, то мы ежегодно должны были бы выпускать человек по 80, а в «Турбостроителе», грубо говоря, не оставалось ни одного игрока. Мы же все-таки академия, мы стараемся быть лучшими. Нет ничего плохого в том, что каждый пацан в городе мечтает заиграть у нас. И когда ему предоставляется такая возможность, он проходит отбор. Но у нас как было 18 человек, так и остается. Значит, мы кого-то отсеиваем.

- Так он о том и говорит, что ребята потом возвращаются в свои родные команды с изменившейся психологией.

– А в чем она изменилась? Парень тренировался в лучших условиях, чем у него были. Я не вижу тут проблемы. Поэтому я и говорю, что от достойных тренеров игроки не уходят. Да, может быть, игрок сидел у нас на лавке, но, возвращаясь, он всегда получит возможность проявить себя. Так что тут нет такого, что мы оставляем после себя выжженную землю. Кстати, мы ни одного игрока не перевели к нам за руку или силой. Все приходят по собственному желанию. Выжженная земля остается после тренеров, которые не хотят работать. Я однажды был на футболе. Мальчика во время игры ударили сзади по ноге. Тренер подошел к нему, достал из пакета холодную пивную бутылку и приложил к ноге.

- Кошмар.

– Вот это уровень. А бывают тренеры, которые орут на игроков так, что приходится к ним подходить и успокаивать. Я вот в этом вижу проблему: чтобы условия подготовки везде были равными. Тогда никаких обид не будет.

- Хенк ван Стее возглавлял академию пять лет. В прошлом вы не очень хотели говорить о его работе. Может быть, настало время дать оценку?

– Лично я вижу единственный плюс от его приглашения. Как когда-то говорил Романцев, самое трудное в работе тренера – резать по живому. Вот тогда нужно было резать по живому, и для ван Стее это было естественным: он не был повязан какими-то симпатиями или антипатиями. Вот эта перестройка, которую он начал, за это ему большое спасибо. 

- Один хоккейный тренер как-то говорил мне, что одной из главных проблем для юного спортсмена являются родители, которые неадекватно оценивают потенциал своего ребенка. Насколько это актуальная проблема для футбола? Бывали ли у вас жесткие разговоры с родителями?

– Да, это и для нас самая актуальная проблема. У  нас сейчас каждый родитель – готовый главный тренер. Не важно, играл ли он когда-нибудь вообще в футбол или нет. Но от этого никуда не деться. Основная масса зрителей на чемпионате города – это родители. В основном именно они создают ажиотаж вокруг матчей. Поэтому мы приняли такое решение у себя в академии: приходить на игры, смотреть родители могут, но на тренировки – ни в коем случае. Да, это проблема, но это такая, так скажем, приятная проблема.

- Другой проблемой, как уже мне кажется, является испытание первыми профессиональными контрактами, когда большие деньги начинают кружить голову. Слышал, что у вас в академии работает психолог и еще ребят обучают финансовому менеджменту.

– Финансового менеджмента нет, а психолог есть. С нами еще работает кафедра психологии Института имени Герцена. Они проводят тестирование, дают рекомендации. Стараемся делать так, чтобы ребята выходили от нас со здоровой психикой, ведь нынешние футболисты становятся профессионалами очень рано. Это веяние времени. За последние два года мы очень далеко шагнули в тестировании и наборе данных. Через 3 – 4 года у нас будет полное досье на каждого выпускника.

- В одном из интервью вы рассказывали, что идея предложить Кержакова в «Зенит» вам пришла после того, как вы провели углубленную диагностику игроков «Светогорца», который вы тогда возглавляли и в котором тогда играл Кержаков, и сравнили полученные данные с данными основного состава «Зенита». У Кержакова и еще нескольких футболистов эти данные оказались очень схожими. Сейчас такие тестирования проводятся и, если да, есть ли игроки в академии, которые по аналогичным тестам схожи с игроками нынешнего основного состава «Зенита»?

– Это обычное углубленное исследование, которое сейчас проходят вообще все. В том числе и у нас в академии. Кстати, то исследование еще определяло вилку, в пределах которой игрок мог еще расти. У Кержакова она была самой большой. Сейчас все эти данные у нас закрыты, но игроки с похожими параметрами у нас в академии есть.

- Что отличает нынешних игроков от поколения Кержакова именно в человеческом плане?

– Да ничего не отличает. Такие же ребята. Нынешние даже, может быть, более свободны. Отличает только одно: тренер раньше не мог купить игроков, он должен был их вырастить. Уверен, если сейчас мы вернемся к тем временам, в «Зените» опять будут играть собственные воспитанники. Вы думаете, я тогда с Кержаковым питал иллюзию, что отдал Юрию Андреевичу (Морозову. — Ред.) готового игрока? Нет. Я понимал его потенциал.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Справка:

Владимир Казачёнок — советский футболист, выступал на позиции нападающего. Большую часть карьеры отыграл в «Зените» (1971—1975,1979—1983), в период с 1976 по 1978 год защищал цвета московского «Динамо». В общей сложности забил 78 голов в 254 официальных матчах на клубном уровне. Провел 2 матча (0 голов) за сборную СССР. После завершения игровой карьеры перешел на тренерскую деятельность. Возглавлял ленинградское «Динамо», «Светогорец», «Химки», «Калев». С 2014 года работает руководителем Академии «Зенита». Бронзовый призер чемпионата СССР (1980), обладатель Кубка СССР (1977), трижды был включен в список 33 лучших футболистов сезона в СССР (1974, 1979, 1980), и все три раза под третьим номером.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
Velikolepnaya
16 января 2017 г. 17:32
Udel: КазачЕнка ваще то
Udel
16 января 2017 г. 17:16
Все хотят иметь ребёнка от Володи Казачонка? Совсем недавно было...
Carl
16 января 2017 г. 17:10
Да, Володя все правильно говорит. Если вспомним Юрия Морозова, то сколько он возился с молодежью, как доверял. А сколько рубцов на сердце заработал. Чтобы ввести игрока в ПЛ нужно много доверия и терпения. Сейчас другая схема: Зенит— супер клуб, есть бизнес план, есть цели, утвержденные очень высокими начальниками, так что Эдиков Стрельцовых с Андрюшками Аршавиными мы больше не увидим.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53

Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам

Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Зенит» одержал первую победу в году
«Зенит» хочет подписать с Нобоа контракт на 2,5 года, игрок хочет более длительное соглашение
Лунев дебютирует в составе «Зенита» в матче против «Чанчунь Ятай»
Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона
Ковальчук установил рекорд СКА
«Зенит» открыл продажу билетов на первый домашний матч в году
Петербурженка Екатерина Константинова выиграла три медали на чемпионате Европы по шорт-треку
В Китае официально ужесточен лимит на легионеров
Кузнецова вышла во второй круг Australian Open
СМИ: Ломбертс может остаться в «Зените» до конца сезона
Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время
Кокорина осудили за наркобарона
Как живут футболисты в Китае
Мундиаль по-новому: ощущение полной фигни
«Зенит» эпохи дешевой нефти
Хинди руси бхай бхай
Чемпион из зоны
Спорт, который мы потеряли
«Железный» Ибрагим
Россию неправильно поняли, мы не признались в допинге
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Театр.doc опубликовал видео предполагаемого нападения Павленского на режиссера

читатель "Фонтанки"

Очевидцы: На Васильевском загорелся автомобиль с людьми в салоне

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Грифоны отправляются на реставрацию

Nota Bene: Путиловская забастовка - урок протестующим и властям

Гол Кержакова признан лучшим голом "Зенита" первой половины сезона

На Дворцовой площади разобрали новогоднюю елку

Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53
Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам
Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.