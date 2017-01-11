Владимир Казаченок: Играть в «Зените» сейчас могут только гении, остальным нужно время

Отсутствие собственных воспитанников в стартовом составе — больная тема для болельщиков «Зенита». «Фонтанка» встретилась с директором Академии ФК «Зенит» Владимиром Казаченком на Мемориале Гранаткина и узнала, куда они пропали.

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов летом 2016 признался, что годовой бюджет клубной академии составляет 500 миллионов рублей и еще 1 миллиард дополнительно планируется потратить на поддержание инфраструктуры на должном порядке. В то же время за последние лет пять воспитанники Академии «Зенита» если и появлялись на поле в официальных матчах, то чаще всего происходило это за считаные минуты до финального свистка. Из-за отсутствия перспектив молодые футболисты уезжают из Петербурга: в ФНЛ, ПФЛ и даже за границу, причем в далеко не самые популярные чемпионаты. «Фонтанка» встретилась с директором Академии ФК «Зенит» Владимиром Казаченком, который в эти дни также возглавляет сборную Санкт-Петербурга на Мемориале Гранаткина, и узнала у него, когда появятся новые аршавины и кержаковы.

- На прошлой неделе УЕФА опубликовала данные, согласно которым РФПЛ — самая старая лига Европы. Ее средний возраст составил 27,1 года. На ваш взгляд, с чем это связано и что с этим теперь делать?

– Думаю, что это не плохо и не хорошо. Нужно смотреть на эти данные в динамике. Допустим, есть молодая лига с молодыми игроками, но не факт, что через 3 – 4 года эти игроки продолжат играть в этой лиге. Соответственно, будет повышаться средний возраст. Я считаю, что 27 – зрелый и очень хороший возраст для футболиста. Так что я не вижу в этом проблемы.

- Мемориал имени Гранаткина как раз и считался всегда смотром молодых талантов. На нынешнем турнире впечатлил ли вас кто-то из сборной Санкт-Петербурга и России?

– Я никогда не даю оценки до того момента, пока что-то не закончилось. Турнир сейчас только набирает ход. Тем более что я еще не успел посмотреть ни одного матча сборной России. Вот закончится турнир, спросите меня об этом еще раз.

- Какие другие сборные могли бы отметить?

– Вот наша группа получается самой ровной пока что (помимо Санкт-Петербурга в ней играет Иран, Молдова и Словения. — Ред.). Еще понравился Азербайджан – быстрая, обученная команда.

- Один из недавних тренеров Академии «Зенита» Александр Низелик пошел на серьезное повышение и стал помощником Сергея Семака в «Уфе». Есть мнение, что это слишком резкий скачок – из тренеров юниорской команды сразу в ассистенты главного тренера РФПЛ.

– Ну он же уже работал у Спаллетти.

- Там он работал в основном переводчиком.

– Семак же его не просто так выбрал. Они были знакомы по совместной работе в «Зените». Все зависит от того, какие результаты Низелик будет показывать дальше.

- От его работы в академии у вас какие впечатления остались?

– Очень хорошие. Да, ему, может быть, не хватает еще опыта в каких-то моментах, но главное, чтобы было желание работать и учиться.

- «Зенит» взял на эти сборы в Дубай двух молодых игроков – 19-летнего Даниила Лесового и 17-летнего Леона Мусаева. Как можете оценить шансы этих ребят заиграть в основе «Зенита»?

– Мусаев — это выпускник нашей академии, и я ему всегда желаю только удачи и добра. Трудно сейчас сказать, удастся ли ему закрепиться в основе, но я бы хотел, чтобы он не разочаровал главного тренера на этих сборах. Лесовой – это довольно своеобразный игрок.

- Поподробнее про Мусаева можете рассказать?

– Это опорный полузащитник. Мы его впервые показали в прошлом году здесь на Мемориале Гранаткина. Хотя это довольно тяжелая позиция для молодого игрока, но он хорошо справился. В прошлом году он был нами рекомендован в «Зенит-2», где он также неплохо начал, но понятное дело, что в первой лиге сразу заиграть сложно. Он был переведен в молодежную команду, где сразу стал лидером и показывал очень хорошую игру. Ну и самое главное, что по своему характеру и менталитету Мусаев это уже другое поколение, по сравнению с тем, что было три-четыре года назад.

- Что вы имеете в виду?

– Нынешние ребята уже четче представляют, что такое главная команда «Зенита», какой уровень там, какой уровень работы требуется от них. Предыдущие наши выпускники считали, что приглашение на сборы с основой – это уже большое достижение в их карьерах. Теперешние парни понимают, что это только начало и повод трудиться еще больше. По крайне мере, я почему-то верю, что Мусаев не зазнается, не скажет, что он уже поймал быка за рога. Но в любом случае всегда очень важно, чтобы в игрока поверил главный тренер.

- С кем из последних главных тренеров «Зенита» у вас было наилучшее взаимодействие? Кто больше всех обращал внимание на академию?

– Сейчас Луческу говорит: пожалуйста, приезжайте к нам на базу, общайтесь, смотрите тренировки, я ничего не запрещаю. Но конкретного общения с нашими игроками у него не было.

- В академии он еще ни разу не появлялся?

– В академию приезжают Семак, Радимов – это люди, которым надо непосредственно работать с этим контингентом. Они частые гости у нас. Мы регулярно проводим совместные совещания. Здесь работа идет очень плотная.

- Месяц назад вы сказали, что, по словам голландских специалистов, Академия «Зенита» входит в пятерку сильнейших в Европе. Причем голландцы выделяли именно спортивные качества воспитанников. Возникает резонный вопрос: если все так хорошо, где воспитанники академии в «Зените»?

– Кто-то в первой лиге оседает, кто-то во второй, кто-то за границей играет. Разница между основным составом и нашими выпускниками сейчас слишком большая. Претендовать на игру в основе сейчас могут только настоящие звезды, гении, а остальным ребятам нужно время. Поэтому мы и работаем в тесном контакте с тренерами молодежки и «Зенита-2». В каждом возрасте порядка 10 – 12 игроков мы передаем в молодежную команду. Там идет уже доводка. У нас вот Гасилин уже раз в основе появился. Думаю, что дальше будет больше. Еще бы Никиту Какоева выделил бы. Надеюсь, что он не зазнается и на такой дефицитной позиции, как центральный защитник, сможет реально претендовать на место в «Зените».

- Вы сами неоднократно говорили, что главная задача академии – воспитание игроков для основного состава. «Зенит» регулярно вызывает на сборы молодежь, но они если в итоге и выходят потом на поле, то только на последних минутах, а потом чаще всего и вовсе уезжают в другие команды. У вас нет ощущения, что вы работаете вхолостую?

– Это, к сожалению, реалии жизни. Да, было бы хорошо, чтобы эти игроки имели больше практики. Но тренер главной команды говорит, что он хотел бы, чтобы к нему приходили игроки, которые что-то уже знали и умели. Мы не опускаем руки, мы стараемся меняться, совершенствовать свою работу.

- Если говорить о конкуренции в чемпионате Санкт-Петербурга, стала ли она выше или ниже за последние годы?

– Честно говоря, мы не очень стремимся кого-нибудь обыграть. Есть ряд наиболее умелых команд: СДЮШОР «Зенит», «Коломяги», «Локомотив». Встречи с ними приносят наибольшее удовольствие и наибольшую пользу. Надеюсь, что с увеличением количества площадок и тренеров будет появляться больше боеспособных коллективов. Я вот заметил: если в коллективе работает тренером молодой, думающий парень, у него, как правило, интересные команды и игроков оттуда никто не забирает. Вернее, они сами оттуда не хотят уходить.

- И все-таки главное дерби на этом уровне у вас со СДЮШОР «Зенит». Как с ними у вас складываются отношения?

– У нас с ними самые дружеские отношения. В общем-то, так было всегда. У нас есть джентльменская договоренность, что мы никого не берем из СДЮШОРа, а они никого не берут у нас. Поэтому нам обижаться друг на друга не на что. В чем-то условия у нас лучше, в чем-то у них.

- Однажды общался с Сергеем Веденеевым. Он жаловался, что стоит какому-нибудь игроку в чемпионате Санкт-Петербурга блеснуть, как его тут же забирает академия. В итоге образуется ситуация зачищенного поля, когда на городском уровне академии просто не с кем конкурировать, у юных игроков теряется мотивация, они перестают расти и развиваться. Видите ли вы в этом проблему?

– Я не вижу в этом никакой проблемы. Если бы все было так, как говорит Серега, то мы ежегодно должны были бы выпускать человек по 80, а в «Турбостроителе», грубо говоря, не оставалось ни одного игрока. Мы же все-таки академия, мы стараемся быть лучшими. Нет ничего плохого в том, что каждый пацан в городе мечтает заиграть у нас. И когда ему предоставляется такая возможность, он проходит отбор. Но у нас как было 18 человек, так и остается. Значит, мы кого-то отсеиваем.

- Так он о том и говорит, что ребята потом возвращаются в свои родные команды с изменившейся психологией.

– А в чем она изменилась? Парень тренировался в лучших условиях, чем у него были. Я не вижу тут проблемы. Поэтому я и говорю, что от достойных тренеров игроки не уходят. Да, может быть, игрок сидел у нас на лавке, но, возвращаясь, он всегда получит возможность проявить себя. Так что тут нет такого, что мы оставляем после себя выжженную землю. Кстати, мы ни одного игрока не перевели к нам за руку или силой. Все приходят по собственному желанию. Выжженная земля остается после тренеров, которые не хотят работать. Я однажды был на футболе. Мальчика во время игры ударили сзади по ноге. Тренер подошел к нему, достал из пакета холодную пивную бутылку и приложил к ноге.

- Кошмар.

– Вот это уровень. А бывают тренеры, которые орут на игроков так, что приходится к ним подходить и успокаивать. Я вот в этом вижу проблему: чтобы условия подготовки везде были равными. Тогда никаких обид не будет.

- Хенк ван Стее возглавлял академию пять лет. В прошлом вы не очень хотели говорить о его работе. Может быть, настало время дать оценку?

– Лично я вижу единственный плюс от его приглашения. Как когда-то говорил Романцев, самое трудное в работе тренера – резать по живому. Вот тогда нужно было резать по живому, и для ван Стее это было естественным: он не был повязан какими-то симпатиями или антипатиями. Вот эта перестройка, которую он начал, за это ему большое спасибо.

- Один хоккейный тренер как-то говорил мне, что одной из главных проблем для юного спортсмена являются родители, которые неадекватно оценивают потенциал своего ребенка. Насколько это актуальная проблема для футбола? Бывали ли у вас жесткие разговоры с родителями?

– Да, это и для нас самая актуальная проблема. У нас сейчас каждый родитель – готовый главный тренер. Не важно, играл ли он когда-нибудь вообще в футбол или нет. Но от этого никуда не деться. Основная масса зрителей на чемпионате города – это родители. В основном именно они создают ажиотаж вокруг матчей. Поэтому мы приняли такое решение у себя в академии: приходить на игры, смотреть родители могут, но на тренировки – ни в коем случае. Да, это проблема, но это такая, так скажем, приятная проблема.

- Другой проблемой, как уже мне кажется, является испытание первыми профессиональными контрактами, когда большие деньги начинают кружить голову. Слышал, что у вас в академии работает психолог и еще ребят обучают финансовому менеджменту.

– Финансового менеджмента нет, а психолог есть. С нами еще работает кафедра психологии Института имени Герцена. Они проводят тестирование, дают рекомендации. Стараемся делать так, чтобы ребята выходили от нас со здоровой психикой, ведь нынешние футболисты становятся профессионалами очень рано. Это веяние времени. За последние два года мы очень далеко шагнули в тестировании и наборе данных. Через 3 – 4 года у нас будет полное досье на каждого выпускника.

- В одном из интервью вы рассказывали, что идея предложить Кержакова в «Зенит» вам пришла после того, как вы провели углубленную диагностику игроков «Светогорца», который вы тогда возглавляли и в котором тогда играл Кержаков, и сравнили полученные данные с данными основного состава «Зенита». У Кержакова и еще нескольких футболистов эти данные оказались очень схожими. Сейчас такие тестирования проводятся и, если да, есть ли игроки в академии, которые по аналогичным тестам схожи с игроками нынешнего основного состава «Зенита»?

– Это обычное углубленное исследование, которое сейчас проходят вообще все. В том числе и у нас в академии. Кстати, то исследование еще определяло вилку, в пределах которой игрок мог еще расти. У Кержакова она была самой большой. Сейчас все эти данные у нас закрыты, но игроки с похожими параметрами у нас в академии есть.

- Что отличает нынешних игроков от поколения Кержакова именно в человеческом плане?

– Да ничего не отличает. Такие же ребята. Нынешние даже, может быть, более свободны. Отличает только одно: тренер раньше не мог купить игроков, он должен был их вырастить. Уверен, если сейчас мы вернемся к тем временам, в «Зените» опять будут играть собственные воспитанники. Вы думаете, я тогда с Кержаковым питал иллюзию, что отдал Юрию Андреевичу (Морозову. — Ред.) готового игрока? Нет. Я понимал его потенциал.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»