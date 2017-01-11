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11.01.2017 18:39
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Наши люди в Никарагуа

Утром 11 января редакция «Фонтанки» отбивалась от звонков сотрудников университета МВД в Петербурге и их признаний: «Хотим в Никарагуа». Выяснилось, что виноват министр.
Наши люди в Никарагуа
МВД РФ

Владимир Колокольцев так взбудоражил преподавательский состав петербургского вуза тем, что появился на телеэкранах в роли главы российской делегации на инаугурации президента республики Даниэля Ортеги. Попутно министр проверил готовность к открытию филиала Сибирского юридического института МВД РФ в Никарагуа. Сравнивая заснеженные пейзажи за окном и «+26», которые "Яндекс" обещает сегодня в столице латиноамериканской страны, полицейские профессора и доценты из Петербурга замечтались о горячей фасоли с рисом, которые в далекой стране называют поэтически «гайо пинто».

Учебный центр начали строить в 2013 году под эгидой тогда еще существовавшего ФСКН России. В 2016 году вместе с функциями упраздненного Госнаркоконтроля МВД достался и центр, который взял под крыло Сибирский юридический институт МВД России, располагающийся в Красноярске.

За три года здание, которое, судя по официальным фото, представляет собой несколько разноуровневых построек со внутренним двором, не только возвели, но и уже практически укомплектовали.

МВД РФ

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Правда, на тех же фото из оборудования видны лишь пустые полки и небольшие комнатные шкафчики. Но и эта обстановка заставила позавидовать звонивших «Фонтанке» сотрудников петербургского вуза. Звонили и завидовали как действующие, так и бывшие.

МВД РФ

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Помечтав о работе в теплой стране, они по старинной русской традиции стали сравнивать. Мол, с еще докризисных времен на свои кровные закупают комплектующие для оргтехники, как то картриджи и бумагу для принтеров. А зарплаты техперсонала, от уборщиц до поваров, близки к прожиточному минимуму, то есть чуть больше 11 тысяч рублей.

Жалели звонившие и курсантов. Рассказывали, что в декабре 2016 года торжественно был открыл спортзал в общежитии: два крохотных помещения, в одном – мат, в другом – три или четыре тренажера, и это на три сотни учащихся.

На вопрос «Фонтанки», а как у них с английским и испанским, пожимали плечами. А ведь именно на этих двух языках планируется учить наркополицейских из Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Из профильных предметов: управление полицейскими подразделениями, прикладные психологические методики, криминалистика и методы по противодействию терроризму и экстремизму.

Не стоит забывать, что хотя Никарагуа и самая большая страна в регионе, с населением в шесть миллионов человек, но большинство здесь живет пусть на фоне ошеломительных пейзажей, но за чертой бедности.

До 2008 года отношения с Россией оставались если не прохладными, то нейтральными. Особенно с учетом того, что правительство Даниэля Ортеги (впервые пришел к власти в 1984 году, в 2016-м в четвертый раз выиграл выборы. — Прим. ред.) занимало лояльную к США позицию. А в 2008-м Никарагуа признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Месяц спустя вице-премьер Игорь Сечин приехал лично и договорился чуть ли до совместного освоения шельфа с нефтяными и газовыми месторождениями. Последнее так и осталось между строк подписанных меморандумов. Зато в июле 2014 года президент Владимир Путиным прервал свое латиноамериканское турне, чтобы посетить внепланово столицу Никарагуа. Результатом стали поставки новым друзьям военной техники и оружия. В том же году Никарагуа получила от России благотворительной помощи на сумму 15,1 миллиона долларов.

Плацдарм для «экспромта», как полагают эксперты, готовили как раз силовики. За год до визита два ведомства прочно обосновались в Манагуа – Министерство обороны и ФСКН. Сначала начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов открыл имени маршала Жукова учебный центр по подготовке специалистов для сухопутных войск. А потом и Госнаркоконтроль рапортовал о своих заслугах в поимке никарагуанского наркоторговца Клаудио Мендоса. В том же году было объявлено об основании учебного центра ФСКН в Никарагуа. А в ежегодном отчете вооруженных сил латиноамериканской страны за 2014 год указывается, что за 12 месяцев было конфисковано 116 килограммов наркотиков и один быстроходный катер – опять же благодаря тесному взаимодействию с российскими силовиками.

МВД продолжило начинания коллег. И хотя пока точная дата открытия центра не известна, полицейские профессора присматривают футболки и шорты. Если в список счастливчиков попадут сотрудники петербургского вуза, обещали еще раз позвонить.

Татьяна Востроилова,
«Фонтанка.ру»


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