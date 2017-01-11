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11.01.2017 12:59

В первом квартале в Петербурге будут уволены почти шесть тысяч работников

В первом квартале 2017 года в Петербурге будут уволены 5 тысяч 905 человек. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Центра занятости населения СПб, о сокращении численности штата в конце 2016 года заявили 448 предприятий и организаций города.

Под массовые увольнения (сразу более 20 человек) попали 4 тыс. 546 петербуржцев. Только Сбербанк планирует сократить в ближайшие три месяца почти 500 человек.

«Значительная часть сокращений происходит в банковской сфере, что связано с продолжением процесса реорганизации данной сферы, который начался и проводился еще в 2016 году», – уточняют в пресс-службе Центра занятости.

Правда, в ведомстве поясняют, какие еще крупные компании планируют сокращение штата, но отмечают, что фактически число сокращенных сотрудников будет меньше 5 тысяч 905 человек. «Большинство граждан будут трудоустроены на тех же предприятиях на новые должности, часть планируемых сокращений так и не будет произведена. Это связано с тем, что в начале каждого нового года многие организации планируют изменения своей структуры, штатного расписания», – уточнили в Центре занятости.


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VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
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Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
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