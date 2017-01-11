Югенд с Невского района

Обидчиком полицейского в пивном ларьке оказался лучший дружинник Петербурга, он же футбольный ультрас. Его не выпускает за границу Центр «Э», но награждает губернатор Полтавченко.

Следственный комитет снова изучает подноготную Добровольной молодежной дружины Невского района, которая рассорилась с полицией из-за тонны алкоголя. Ее костяк состоит из футбольных ультрас, а активность в социальных медиа недвусмысленно намекает на терпимость к запрещенным взглядам.

Вечером 10 января в круглосуточный магазин на проспекте Обуховской Обороны, 141 представителями гражданского контроля была вызвана полиция. Здесь, сказали, торгуют контрафактным алкоголем, приезжайте и забирайте.

В ларьке было тесно от общественников и телебригады, и участковый попросил посторонних на выход. Те отказались. Возникла стычка, после которой полицейский Яковлев зафиксировал побои, своим обидчиком назвав петербуржца Михаила Скибинского. Именно он инициировал проверку магазина и сильнее всех выражал желание поприсутствовать на изъятии тонны спиртного.

Из кадров, опубликованных в петербургских СМИ, не видно, что Скибинский наносил участковому удары. Дружинник изложил «Фонтанке» свою версию:

«На мой взгляд, полицейские хотели вывезти как можно меньше алкоголя, и мы им мешали. Меня выгоняли под предлогом проводимых оперативных мероприятий. Я не бил участкового, а просто вырывался из его рук и пытался от него отойти».

Михаилу Скибинскому 29 лет. Личность он столь же легендарная, как и неоднозначная. Его хорошо знают в околофутбольных кругах как «Скуби» – активного члена хулиганской группировки «Jolly Nevsky» (Веселый Невский), одной из старейших в Петербурге. В декабре она отметила 19-летие. Кто-то считает «джолликов» родоначальниками местного околофутбола. Набитые кулаки засвидетельствованы бесчисленными Интернет-записями драк «Jolly Nevsky» с оппонентами.

В то же время Скибинский не чурается публичности. Он работает в муниципалитете «Народный» специалистом по благоустройству и возглавляет невское подразделение общественной организации «Добровольная молодежная дружина» (ДМД). В ноябре 2016-го Скибинский получил из рук губернатора Полтавченко диплом лучшего дружинника Петербурга.

ДМД тоже занимает видное место в охране порядка. В городском конкурсе-2016 заняла второе место. У истоков ДМД стоял основатель «Невского фронта», один из лидеров фанатского движения «Зенита», ныне депутат 72-го округа Фрунзенского района Александр Алеханов. Многим он более известен как «Шумахер».

Наверное, поэтому не вызывает удивления, что костяк ДМД состоит из футбольных фанатов. В невском подразделении дружины около 70 человек. Наиболее активных — 20-25. Спортсмены, апологеты принципа «Русский значит трезвый», болеют околофутболом. Сам Скибинский, по его признанию, отнесен полицией к фанатской категории «С». В нее включают самых боевитых. Якобы поэтому петербуржца центр «Э» не выпустил на Евро-2012 на Украину. По этой же причине он будто бы не поехал во Францию на Евро-2016. В 2005 году Скибинский осуждался Петроградским судом за разжигание ненависти и вражды.

ДМД, судя по ее отчетам, ведет активную борьбу с пьянством.

«Нашей целью является массовость движения за здоровый образ жизни и популяризация среди населения простых, но эффективных способов гражданской борьбы с пороками нашего общества, одним из которых, несомненно, является алкоголь», – вот ее девиз.

Основной инструментарий борьбы – контрольные закупки.

«Ищу малолетку на завтра, возраст 17 лет, срочно!» – написал на своей странице в соцсети Скибинский накануне похода в ларек на Обуховской Обороны.

Главой всей ДМД, по данным СПАРК, является Павел Сергеев. У дружины есть официальная страница в соцсети. В разделе «контакты» указаны три персоны. Двое из них – рядовые дружинники. Третьим значится «и. о. руководителя ДМД» под ником White Nights. Некоторые члены ДМД подсказали «Фонтанке», что это и есть Павел Сергеев, но прямо об этом страница пользователя не говорит. Человек, изображенный на селфи, постоянно прячет лицо за черными «плашками». Его сегодняшний статус «ВКонтакте» далек от толерантности:

«И будь ты хоть в шесть раз модней и напористей, гомик, все равно ты потеряешься на фоне наших hoolstory».

Его фотоотчет и посты богаты не только футбольными событиями. 20 апреля 2016 года, в день рождения Гитлера, White Nights оставил лаконичную запись:

«С днем рождения», – и дополнил ее тремя скобками-смайликами.

Летом 2016-го, когда российские ультрас дебоширили на Евро во Франции, страница White Nights встречала пользователей аватаркой в балаклаве, приветствием «Пока я мокну в Питере, у кого-то лучший в мире отпуск в Марселе…» и фотографиями избиения английских фанатов.

В начале января 2017-го на странице White Nights опубликован снимок мужчин, вскинувших руки в нацистском приветствии. И подпись: «Со мной мои скины, они всегда дороже». Это строчка из песни любимого футбольными хулиганами рэп-исполнителя «Буфет мон фрэр» (Федор Буфет). Алкоголь, судя по фотоотчету, тоже приветствуется.

Несоответствием содержания страницы «и. о. руководителя ДМД» с декларируемыми принципами дружины «Фонтанка» поинтересовалась у Павла Сергеева. Он сообщил, что официальной страницы в соцсети не имеет, что должностью «и. о. руководителя» представляется другой человек. Каким образом он попал в контактные лица ДМД, не знает.

«Я участвую в деятельности организации достаточно мало. Не знаю, что происходит в этой группе «ВКонтакте» и за нее не отвечаю», – откровенничал глава дружины.

Сразу после разговора с Сергеевым со страницы ДМД был удален раздел «контакты», а со страницы самого White Nights исчезла фотография с нацистским приветствием.

Одна из лучших дружин Петербурга не первый раз попадает в конфликтные ситуации на почве алкоголя. В апреле 2016-го азербайджанский предприниматель Сефиев пожаловался в Следственный комитет на члена невской ДМД Михаила Колокольцева и прокурорского работника Анатолия Мартынова, которые пришли вечером в магазин на Подвойского, 31 за изъятием алкоголя. Этой историей вынужден был заниматься прокурор города Сергей Литвиненко, назначив служебное расследование и не найдя в действиях Мартынова ничего противозаконного. А Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против него и дружинника.

Сегодня следователям снова пришлось засесть за изучение подноготной ДМД. Материалы по вчерашней стычке участкового и Скибинского уже направлены в Невский СК.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»