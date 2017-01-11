Югенд с Невского района
Следственный комитет снова изучает подноготную Добровольной молодежной дружины Невского района, которая рассорилась с полицией из-за тонны алкоголя. Ее костяк состоит из футбольных ультрас, а активность в социальных медиа недвусмысленно намекает на терпимость к запрещенным взглядам.
Вечером 10 января в круглосуточный магазин на проспекте Обуховской Обороны, 141 представителями гражданского контроля была вызвана полиция. Здесь, сказали, торгуют контрафактным алкоголем, приезжайте и забирайте.
В ларьке было тесно от общественников и телебригады, и участковый попросил посторонних на выход. Те отказались. Возникла стычка, после которой полицейский Яковлев зафиксировал побои, своим обидчиком назвав петербуржца Михаила Скибинского. Именно он инициировал проверку магазина и сильнее всех выражал желание поприсутствовать на изъятии тонны спиртного.
Из кадров, опубликованных в петербургских СМИ, не видно, что Скибинский наносил участковому удары. Дружинник изложил «Фонтанке» свою версию:
«На мой взгляд, полицейские хотели вывезти как можно меньше алкоголя, и мы им мешали. Меня выгоняли под предлогом проводимых оперативных мероприятий. Я не бил участкового, а просто вырывался из его рук и пытался от него отойти».
Михаилу Скибинскому 29 лет. Личность он столь же легендарная, как и неоднозначная. Его хорошо знают в околофутбольных кругах как «Скуби» – активного члена хулиганской группировки «Jolly Nevsky» (Веселый Невский), одной из старейших в Петербурге. В декабре она отметила 19-летие. Кто-то считает «джолликов» родоначальниками местного околофутбола. Набитые кулаки засвидетельствованы бесчисленными Интернет-записями драк «Jolly Nevsky» с оппонентами.
В то же время Скибинский не чурается публичности. Он работает в муниципалитете «Народный» специалистом по благоустройству и возглавляет невское подразделение общественной организации «Добровольная молодежная дружина» (ДМД). В ноябре 2016-го Скибинский получил из рук губернатора Полтавченко диплом лучшего дружинника Петербурга.
ДМД тоже занимает видное место в охране порядка. В городском конкурсе-2016 заняла второе место. У истоков ДМД стоял основатель «Невского фронта», один из лидеров фанатского движения «Зенита», ныне депутат 72-го округа Фрунзенского района Александр Алеханов. Многим он более известен как «Шумахер».
Наверное, поэтому не вызывает удивления, что костяк ДМД состоит из футбольных фанатов. В невском подразделении дружины около 70 человек. Наиболее активных — 20-25. Спортсмены, апологеты принципа «Русский значит трезвый», болеют околофутболом. Сам Скибинский, по его признанию, отнесен полицией к фанатской категории «С». В нее включают самых боевитых. Якобы поэтому петербуржца центр «Э» не выпустил на Евро-2012 на Украину. По этой же причине он будто бы не поехал во Францию на Евро-2016. В 2005 году Скибинский осуждался Петроградским судом за разжигание ненависти и вражды.
ДМД, судя по ее отчетам, ведет активную борьбу с пьянством.
«Нашей целью является массовость движения за здоровый образ жизни и популяризация среди населения простых, но эффективных способов гражданской борьбы с пороками нашего общества, одним из которых, несомненно, является алкоголь», – вот ее девиз.
Основной инструментарий борьбы – контрольные закупки.
«Ищу малолетку на завтра, возраст 17 лет, срочно!» – написал на своей странице в соцсети Скибинский накануне похода в ларек на Обуховской Обороны.
Главой всей ДМД, по данным СПАРК, является Павел Сергеев. У дружины есть официальная страница в соцсети. В разделе «контакты» указаны три персоны. Двое из них – рядовые дружинники. Третьим значится «и. о. руководителя ДМД» под ником White Nights. Некоторые члены ДМД подсказали «Фонтанке», что это и есть Павел Сергеев, но прямо об этом страница пользователя не говорит. Человек, изображенный на селфи, постоянно прячет лицо за черными «плашками». Его сегодняшний статус «ВКонтакте» далек от толерантности:
«И будь ты хоть в шесть раз модней и напористей, гомик, все равно ты потеряешься на фоне наших hoolstory».
Его фотоотчет и посты богаты не только футбольными событиями. 20 апреля 2016 года, в день рождения Гитлера, White Nights оставил лаконичную запись:
«С днем рождения», – и дополнил ее тремя скобками-смайликами.
Летом 2016-го, когда российские ультрас дебоширили на Евро во Франции, страница White Nights встречала пользователей аватаркой в балаклаве, приветствием «Пока я мокну в Питере, у кого-то лучший в мире отпуск в Марселе…» и фотографиями избиения английских фанатов.
В начале января 2017-го на странице White Nights опубликован снимок мужчин, вскинувших руки в нацистском приветствии. И подпись: «Со мной мои скины, они всегда дороже». Это строчка из песни любимого футбольными хулиганами рэп-исполнителя «Буфет мон фрэр» (Федор Буфет). Алкоголь, судя по фотоотчету, тоже приветствуется.
Несоответствием содержания страницы «и. о. руководителя ДМД» с декларируемыми принципами дружины «Фонтанка» поинтересовалась у Павла Сергеева. Он сообщил, что официальной страницы в соцсети не имеет, что должностью «и. о. руководителя» представляется другой человек. Каким образом он попал в контактные лица ДМД, не знает.
«Я участвую в деятельности организации достаточно мало. Не знаю, что происходит в этой группе «ВКонтакте» и за нее не отвечаю», – откровенничал глава дружины.
Сразу после разговора с Сергеевым со страницы ДМД был удален раздел «контакты», а со страницы самого White Nights исчезла фотография с нацистским приветствием.
Одна из лучших дружин Петербурга не первый раз попадает в конфликтные ситуации на почве алкоголя. В апреле 2016-го азербайджанский предприниматель Сефиев пожаловался в Следственный комитет на члена невской ДМД Михаила Колокольцева и прокурорского работника Анатолия Мартынова, которые пришли вечером в магазин на Подвойского, 31 за изъятием алкоголя. Этой историей вынужден был заниматься прокурор города Сергей Литвиненко, назначив служебное расследование и не найдя в действиях Мартынова ничего противозаконного. А Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против него и дружинника.
Сегодня следователям снова пришлось засесть за изучение подноготной ДМД. Материалы по вчерашней стычке участкового и Скибинского уже направлены в Невский СК.
Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
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