Музей «Исаакиевский собор» отреставрирует купола Спаса на Крови

Компания «Возрождение Петербурга» подала в комитет по охране памятников проект реставрации главок Спаса на Крови. Историко-культурная экспертиза проекта размещена на сайте КГИОП. Работы заказал музей «Исаакиевский собор», в управлении которого находится федеральный памятник.

По проекту, на шатре центральной главы заменят часть керамической черепицы — ее восстановят по историческим образцам. Покрытие кровли вокруг малых главок из оцинкованной стали поменяют на медное. Отремонтируют водостоки. Все остальные элементы — отреставрируют.

Для реставрации памятник придется одеть в леса. Однако конструкции закроют только кровлю собора, говорится в историко-культурной экспертизе проекта. Эксперты рекомендовали согласовать работу «Возрождения Петербурга».

Храм на канале Грибоедова был открыт в 1907 году на месте смертельного ранения Александра II. В советское время здание несколько раз хотели снести. Сначала в 1930-х, затем — в 1950-х, для спрямления набережной. В войну в храме располагался морг, после нее — склад декораций Малого оперного театра. В 1970 году здание передали музею «Исаакиевский собор». Спас на Крови венчают девять глав, украшенных эмалью.