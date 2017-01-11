Макаров: Призыв не отдавать Исаакиевский собор церкви - провокация

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров прокомментировал намерение Смольного передать Исаакиевский собор РПЦ. Как сообщает пресс-служба ЗакСа, секретарь “Единой России” и председатель Собрания отметил, что исполнение закона о реституции – это желание сотен тысяч верующих.

«Хочу подчеркнуть, что собор в качестве памятника истории и архитектуры останется открытым для всех вне зависимости от вероисповедания. Что же касается призывов нарушить закон, отказать в передаче собора церкви, то это провокационные заявления, направленные, в том числе, и на разжигание религиозной розни. Мы обязаны соблюдать законодательство, и будем его соблюдать», – заявил Макаров.

Напомним, накануне Георгий Полтавченко подтвердил информацию “Фонтанки” о том, что Смольный намерен передать собор РПЦ. Ранее градоначальник отказывал в этом епархии, подчеркивая, что это нецелесообразно.