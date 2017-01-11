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11.01.2017 15:00
Что будет со строительством и рынком недвижимости в 2017-м году?
Праздники закончились - начинаются суровые трудовые будни. Сегодня в программе "Квадрат" встречаемся с Георгием Богачевым, руководителем Облстройсоюза, координатором НОСТРОЙ по Северо-Западному ФО, а в прошлом вице-губернатором Ленобласти. Узнаем, чего нам ждать от 2017-го года.
С гостем программы "Квадрат" законодательные новации, обострение конкуренции на строительном рынке и многое другое обсуждают Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга», и корреспондент «Фонтанки» Антонина Асанова:
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