Что будет со строительством и рынком недвижимости в 2017-м году?

11.01.2017 15:00

Координатор НОСТРОЙ по СЗФО Георгий Богачев, фото: Сергей Вдовин / ДП

Праздники закончились - начинаются суровые трудовые будни. Сегодня в программе "Квадрат" встречаемся с Георгием Богачевым, руководителем Облстройсоюза, координатором НОСТРОЙ по Северо-Западному ФО, а в прошлом вице-губернатором Ленобласти. Узнаем, чего нам ждать от 2017-го года.