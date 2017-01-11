ЖК «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» введены в эксплуатацию

На пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта введены в эксплуатацию два объекта Холдинга RBI – «Дом на излучине Невы» (реализуется под брендом «Северный город») и «Четыре горизонта» (RBI).

Их оригинальная архитектура, созвучная стилистике кирпичных промышленных зданий конца XIX-начала XX века, безусловно, уже стала новой достопримечательностью правого берега Невы.

Акт о вводе был подписан Службой Госстройнадзора 29 декабря 2016 года. Два дома, различных по классу жилья, но объединенных общей архитектурной концепцией, получили единый милицейский адрес – Пискаревский пр., д. 1. Жилая площадь недвижимости, введенной в эксплуатацию, составила более 50 тысяч кв. метров. В ЖК «Четыре горизонта» разместилось 290 квартир, в «Доме на излучине Невы» – чуть более 500.

Помимо жилья, здесь предусмотрена двухуровневая подземная парковка и коммерческие помещения на первых этажах. Есть и своя «изюминка» – водонапорная башня Охтинской бумагопрядильной мануфактуры 1900 г. постройки, которую Холдинг RBI полностью отреставрировал и сделал архитектурным акцентом внутридворового пространства комплекса.

Стоит отметить и другие особенности проекта: инновационные инженерные решения – например, 4-ступенчатую систему очистки воды; авторский дизайн мест общего пользования; современную систему контроля доступа на территорию; эксклюзивный ландшафт, предусматривающий обустройство цветников и живых изгородей, а также ростовые шахматы, которые дополнят привычные игровые площадки.

Практически любую квартиру в этих домах можно назвать видовой: из окон открываются захватывающие дух панорамы на Большеохтинский мост, Смольный собор, акваторию Невы. Разумеется, лучшими обзорными площадками станут роскошные просторные террасы на верхних этажах ЖК «Четыре горизонта». Неслучайно этот комплекс в конце минувшего года был признан лучшим в Санкт-Петербурге и удостоен высшей награды всероссийской премии Urban Awards в сегменте «бизнес-класс».

Справка о Холдинге RBI