Николай Буров предостерег музейщиков от участия в протесте
Вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен. Об этом накануне заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Что теперь ждет уникальный памятник архитектуры, а также какая судьба уготована расположенному в соборе музею и его многочисленным сотрудникам, рассказывает директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.
В частности, директор музея предостерег его сотрудников от участия в каких бы то ни было протестных акциях, поскольку музей – "заинтересованная сторона". Также Николай Буров заявил, что сам не является сторонником протеста, как формы воздействия. При этом он подчеркнул, что горожане имеют право высказываться против передачи собора РПЦ и протестовать против этого решения:
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