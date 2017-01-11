Николай Буров предостерег музейщиков от участия в протесте

11.01.2017 12:30

Как будет происходить передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ, сколько при этом потеряет городской бюджет и что ждет многочисленные музейные экспонаты, а также желающих посмотреть на них туристов, узнали у директора музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова.

Вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен. Об этом накануне заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Что теперь ждет уникальный памятник архитектуры, а также какая судьба уготована расположенному в соборе музею и его многочисленным сотрудникам, рассказывает директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.

В частности, директор музея предостерег его сотрудников от участия в каких бы то ни было протестных акциях, поскольку музей – "заинтересованная сторона". Также Николай Буров заявил, что сам не является сторонником протеста, как формы воздействия. При этом он подчеркнул, что горожане имеют право высказываться против передачи собора РПЦ и протестовать против этого решения:

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