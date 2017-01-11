Мужчине, задержанному за смерть человека на «Площади Александра Невского», объявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве мужчине, толкнувшему знакомого на рельсы в метро.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. По версии следствия, 10 января около 7.30 утра на платформе станции метро «Площадь Александра Невского» обвиняемый в ходе ссоры со своим знакомым толкнул его на рельсы перед приближающимся поездом, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия.

Как писала «Фонтанка», обвиняемый – 22-летний гражданин Киргизии.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.