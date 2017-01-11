Молодая петербурженка пропала, выгуливая собаку

В Калининском районе Петербурга девушка утром пошла выгуливать собаку и пропала без вести. Собаку нашли возле подъезда.

Около 9 часов утра 10 января 24-летняя жительница дома на Кондратьевском проспекте вышла из дома выгуливать собаку и пропала без вести.

Как стало известно "Фонтанке", в тот же день в 17-20 в полицию обратилась мать девушки. По ее словам, собака сидела у подъезда, а дочь исчезла и не выходит на связь. Раньше она никогда не уходила из дома.