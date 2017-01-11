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11.01.2017 11:57

В доме на набережной реки Смоленки нашли тело обнаженной женщины

В Петербурге в доме 10 по набережной реки Смоленки, где накануне нашли объеденное животными тело мужчины, нашли еще и тело обнаженной женщины.

Как стало известно «Фонтанке», тело погибшей на вид лет 30-35 нашли в помещении на третьем этаже пятиэтажного дома. Она лежала на животе и была полностью обнажена. Документов рядом с телом не нашли. Личность погибшей и причину ее смерти установят эксперты.

Напомним, что 10 января бездомный в заброшенном доме на набережной реки Смоленки  нашел тело 51-летнего жителя Адмиралтейского района. Мужчина лежал на полу, а его лицо и кисти рук были объедены крысами.


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