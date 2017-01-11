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11.01.2017 11:52

«Зенит» взял на сборы в Дубай 31 футболиста

Футбольный клуб «Зенит» отправился на первый зимний сбор. Сегодня, 11 января, петербургская команда вылетела в Дубай. Главный тренер Мирча Луческу взял на сборы 31 футболиста:

- вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

- защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Вукашин Йованович, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Евгений Чернов, Ибрагим Цаллагов;

- полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Жулиано, Данни, Даниил Лесовой, Леон Мусаев, Роберт Мак, Олег Шатов, Йоан Молло;

- нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

В Дубае «Зенит» пробудет до 22 января и проведет за время сбора четыре контрольных матча против «Айнтрахта», «Чанчунь Ятай», «Видеотона» и ташкентского «Локомотива».

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании контрактов с двумя новичками — полузащитником Йоаном Молло и Сергеем Зуйковым. С обоими соглашения рассчитаны на 3,5 года.


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