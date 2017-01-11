Конкурс на строительство депо «Южное» объявят в период с 16 по 31 января

Новый конкурс на строительство электродепо «Южное» Фрунзенского радиуса планируется объявить после 16 января, но до конца месяца. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее дирекция транспортного строительства КРТИ расторгла контракт с прежним подрядчиком — компанией «Трансстрой», сославшись на срывы сроков, указанных в договоре. По заявлению чиновников, все эти события не должны повлиять на время ввода объекта в эксплуатацию или стоимость работ. Депо должно заработать к январю 2018 года, а расходы на строительство составят 6,6 млрд рублей.