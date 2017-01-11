В авиаклубе ДОСААФ заявили о попытке рейдерского захвата аэродрома Перми

Неизвестные попытались совершить рейдерский захват ​аэродрома Фролово возле Перми, об этом ТАСС заявил директор Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России Александр Чернышов.

По его словам, инцидент произошел во вторник, 10 января. В этот день «пятнадцать агрессивно настроенных человек <...> пытались проникнуть на территорию земельного участка, принадлежащего на праве аренды НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России», сообщил Чернышов.

Злоумышленники, по его словам, представились руководителями клуба и собственниками земельного участка, однако никаких документов, подтверждающих это, они не имели. «Они хотели провести инвентаризацию имущества клуба, а сейчас стоимость имущества составляет десятки миллионов рублей», — заявил Чернышов, отметив, что «все это было похоже на рейдерский захват». «В полиции сразу выяснилось, что они никакого отношения к аэродрому не имеют», — рассказал директор авиаклуба.

Как уточнил собеседник агентства, «люди приехали на КамАЗе». «Угрожали сносом ворот, пытались выгнать охранника аэродрома, не пускали работников клуба», — сообщил Чернышов.

По его данным, «конфликт удалось предотвратить благодаря приезду полиции Пермского района вечером этого же дня».

Как пояснил Чернышов, в соответствии со ст. 84 Воздушного кодекса России, аэродром Фролово является режимным объектом, доступ на который посторонним лицам запрещен. На объекте базируются воздушные суда малой авиации, а также крупный пермский частный парашютный клуб «Скайцентр».