В авиаклубе ДОСААФ заявили о попытке рейдерского захвата аэродрома Перми
Неизвестные попытались совершить рейдерский захват аэродрома Фролово возле Перми, об этом ТАСС заявил директор Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России Александр Чернышов.
По его словам, инцидент произошел во вторник, 10 января. В этот день «пятнадцать агрессивно настроенных человек <...> пытались проникнуть на территорию земельного участка, принадлежащего на праве аренды НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России», сообщил Чернышов.
Злоумышленники, по его словам, представились руководителями клуба и собственниками земельного участка, однако никаких документов, подтверждающих это, они не имели. «Они хотели провести инвентаризацию имущества клуба, а сейчас стоимость имущества составляет десятки миллионов рублей», — заявил Чернышов, отметив, что «все это было похоже на рейдерский захват». «В полиции сразу выяснилось, что они никакого отношения к аэродрому не имеют», — рассказал директор авиаклуба.
Как уточнил собеседник агентства, «люди приехали на КамАЗе». «Угрожали сносом ворот, пытались выгнать охранника аэродрома, не пускали работников клуба», — сообщил Чернышов.
По его данным, «конфликт удалось предотвратить благодаря приезду полиции Пермского района вечером этого же дня».
Как пояснил Чернышов, в соответствии со ст. 84 Воздушного кодекса России, аэродром Фролово является режимным объектом, доступ на который посторонним лицам запрещен. На объекте базируются воздушные суда малой авиации, а также крупный пермский частный парашютный клуб «Скайцентр».
Источник: РБК