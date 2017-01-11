Треть россиян уже стали жертвами киберпреступности

По данным ВЦИОМ, каждый третий россиянин пострадал от мошенников, действующих в сфере интернета и мобильной связи. Большинство жителей страны чувствуют себя беззащитными перед такими преступниками.

Почти треть жителей России (31%) так или иначе становились жертвами преступников, специализирующихся на цифровых технологиях. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как правило, это молодые люди, а также жители более-менее крупных городов. В основном россияне опасаются кражи денег с банковских карт, а также кражи персональных данных – так ответили 65% опрошенных.

При этом более половины россиян (58%), по данным социологов, ощущают свою беззащитность перед преступлениями в сфере технологий. Особенно боятся этого женщины (64%).