В России предложили ограничить работу иностранных цирков

Общественный совет при Министерстве культуры России предложил ведомству рассмотреть возможность законодательного ограничения деятельности иностранных цирков, передает RNS.

Как заявил председатель совета, исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, эти предложения обсуждались на заседании совета в декабре, а до конца января представители Минкультуры должны их изучить.

«Почему мы защищаем огурцы и помидоры, а культуру не защищаем? Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», – отметил Пожигайло.

По его словам, необходимо провести мониторинг и оценку тех сфер культуры, которым нужна защита по аналогии с защитой сельскохозяйственного рынка в результате введенных против России санкций. В частности, одна из возможных мер – ограничение количества представлений в течение года или ограничение участия иностранных артистов.

Кроме того, могут быть разработаны минимальные требования к цирковой программе или введен специальный сбор с работающих в России под иностранным брендом цирков.

Как подчеркнул Пожигайло, отечественный цирк высокопрофессиональный, он не пошел по пути легкого шоу и объективно является более дорогим.