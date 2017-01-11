Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не стал обжаловать арест своего имущества, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

«14 декабря 2016 года Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого А. В. Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей», — сказала Царева.

Она добавила, что жалоб на это постановление не поступало.

Ранее заместитель председателя Следственного комитета России (СК) Игорь Краснов заявил, что суд арестовал ряд объектов недвижимости и 564 млн руб. экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.