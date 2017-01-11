Мадуро обвинил парламент Венесуэлы в попытке госпереворота

Решение Национальной ассамблеи Венесуэлы об отставке президента Николаса Мадуро является «путчистским манифестом». Об этом заявил венесуэльский лидер в международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара в Каракасе перед своим отъездом в Никарагуа, передает La Nacion.

«Я президент Боливарианской Республики Венесуэла, глава правительства и глава государства в соответствии с мандатом, который мне дал народ, и я буду с народом», — заявил Мадуро. Он призвал своих сторонников жестко ответить на «провокационное» решение парламента об его отставке, который, по мнению венесуэльского лидера, подчиняется посольству США в Каракасе.

Как отмечает La Nacion, после официального заявления президента правящая партия «Единая социалистическая партия Венесуэлы» обратилась в Верховный суд страны, чтобы подтвердить недействительность парламентского решения об отставке Мадуро.

«Мы не можем позволить, чтобы неразумность, безумие продолжало проявляться в государственной политике», — заявил глава правящей партии Венесуэлы Хектор Родригес. Он добавил, что суд призовет оппозиционных представителей парламента к «политической, административной и уголовной ответственности».

В свою очередь суд заявил, что венесуэльские парламентарии не имеют права отправить главу государства в отставку, так как это не предусмотрено Конституцией. Оппозиционное большинство парламента Венесуэлы проголосовало за отставку Мадуро во вторник, 10 января. По мнению депутатов, венесуэльский лидер «оставил свой пост» и «отказался исполнять свои обязанности». За данное решение отдали голоса 106 парламентариев. Члены правящей партии до начала голосования покинули заседание. Депутаты голосовали за отставку Мадуро, основываясь на положение ст.233 Конституции, по которой допускается назначение выборов нового президента в том случае, если действующий глава страны признан отсутствующим на посту.