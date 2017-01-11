Петербуржец решил поискать отца через 10 лет после пропажи

Житель Калининского района Петербурга с 2007 года не видел отца, а теперь обратился в полицию для его поисков: иначе не решить квартирный вопрос.

В полицию 10 января обратился 38-летний петербуржец, отец которого пропал десять лет назад. Как стало известно "Фонтанке", отец заявителя в 2006 году вышел из тюрьмы и приехал домой, но с 2007 года его местонахождение неизвестно. Сын захотел найти отца, так как без его документов нельзя оформить ордер на квартиру, в которой он сейчас живет.