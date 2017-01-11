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11.01.2017 10:45

СМИ: ФСБ смогла взломать Telegram

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России смогла взломать Telegram, утверждается в докладе бывшего сотрудника разведки Великобритании, который оказался у спецслужб США.

Документ опубликовал Buzzfeed, на пункт о взломе мессенджера обратило внимание RNS.

Как сказано в докладе, система шифрования Telegram представляла особый интерес для ФСБ, в том числе потому, что мессенджер используют российские политические активисты и оппозиционеры.

По данным источников британского разведчика, которые приводятся в документе, «ФСБ успешно взломала эту программу, и теперь ее использование небезопасно».

Сведения от британского разведчика, как сообщил ранее CNN, являются приложением к докладу разведки США о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

В этом приложении кроме сведений о якобы причастности Москвы к киберпреступлениям также содержится компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Buzzfeed при публикации документа отметил, что не может подтвердить его подлинность.

WikiLeaks назвала опубликованный отчет «фиктивным». По мнению организацию, это не может быть докладом спецслужб: стиль, изложенные факты и даты не вызывают доверия.

Весной 2016 года российские оппозиционеры Георгий Албуров и Олег Козловский жаловались на взлом своих аккаунтов в Телеграме. Также о взломе сообщал журналист Сергей Пархоменко. Создатель мессенджера павел Дуров предположил, что ко взломам имеют отношение российские спецслужбы.

Источник: Republic


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