У пенсионерки украли в гипермаркете на Выборгском шоссе почти 300 тысяч

У жительницы Петербурга во время покупок в гипермаркете на Выборгском шоссе украли из тележки сумку, в которой лежало несколько сот тысяч рублей, банковские карты и документы. А с одной из карт преступники потом успели снять деньги.

Пожилая петербурженка в гипермаркете "Окей" на Выборгском шоссе, 3, лишилась крупной суммы денег, банковских карт и документов. Как стало известно "Фонтанке", 71-летняя женщина во время покупок возила в тележке сумку, в которой находилось 280 тысяч рублей и три банковских карты ее мужа, а также паспорт и ключи от квартиры. Неизвестные преступники воспользовались невнимательностью и украли сумку.

На этом они не остановились и успели снять деньги с одной из банковских карт, точная сумма сейчас выясняется.