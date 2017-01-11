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11.01.2017 10:39

«АБЗ-Дорстрой» сможет работать над дорогой к «Крестам-2» минимум до 26 января

Арбитражный суд города Москвы до 26 января оставил в силе обеспечительные меры, которые позволяют «АБЗ-Дорстрой» работать над строительством дороги к «Крестам-2», несмотря на предписание ФАС. Заседание прошло вечером 10 декабря.

Ранее «Фонтанка» подробно писала об этой ситуации.

В конце 2016 года предприятие «АБЗ-Дорстрой» выиграло конкурс на реконструкцию Оборонной улицы в Колпино от Заводского проспекта до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через железнодорожные пути Московского направления. Общая стоимость контракта составляет 3,956 млрд рублей. Однако ПО «Возрождение» пожаловалось на условия конкурса, и Федеральная антимонопольная служба его итоги отменила. Заказчик (Дирекция транспортного строительства), в свою очередь, оспорил решение ФАС. Суд приостановил его действие и одновременно ввел обеспечительные меры, которые позволили ДТС все-таки заключить контракт с «АБЗ-Дорстрой» и начать работы до окончательного решения суда. ПО «Возрождение» подало ходатайство об отмене обеспечительных мер, но арбитраж накануне решил оставить их в силе. Это означает, что «АБЗ-Дорстрой» будет работать по договору как минимум до 26 января. Именно тогда должно состояться рассмотрение дела по существу.

Если суд в итоге встанет на сторону антимонопольной службы, это будет означать, что договор должен быть расторгнут, работы оплачены по факту, а конкурс — объявлен на новых условиях. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в ведении которого находится Дирекция транспортного строительства, ранее подчеркивали, что в этом случае планируют дальше судиться с ФАС.

Напомним, новые «Кресты» в Колпино должны прийти на смену переполненному следственному изолятору на Арсенальной набережной.

 

 


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