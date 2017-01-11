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11.01.2017 10:22
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Первый год старой-новой школы

Еще в конце февраля 2016 года зазвучали тревожные сигналы – школу-сад для детей-аутистов №687 «Центр реабилитации ребенка» в Петербурге закрывают. Встревоженные родители писали по инстанциям – от комитета по образованию, до Администрации президента. Сейчас «Региональный центр аутизма» располагается на Васильевском острове. Сюда едут со всей страны.
Первый год старой-новой школы

Еще в конце февраля 2016 года зазвучали тревожные сигналы – школу-сад для детей-аутистов №687 «Центр реабилитации ребенка» в Петербурге закрывают. Встревоженные родители писали по инстанциям – от комитета по образованию, до Администрации президента. Три корпуса школы-сада располагались на пересечении набережной Обводного канала и Лиговского проспекта. Сейчас в корпусах ремонт, а школа – школа под номером 755 «Региональный центр аутизма» – располагается теперь на 7-й линии Васильевского острова, в отремонтированном прекрасном здании с благоустроенной территорией.

Сейчас здесь и детский сад, и основная школа до шестого класса, в планах – создание школы до девятого класса. Школа на 7-й линии – это городская опытно-экспериментальная площадка по разработке методов и технологий по непрерывному психолого-педагогическому подходу к детям с аутизмом и разработке программ новых технологий непрерывного образования, начиная с дошкольного, включая начальную и основную школы.

Это – официальные слова. А если обычным языком – то школа уже сейчас не может вместить всех желающих. Как минимум, сотня семей хотела бы отдать сюда своего ребенка.

– Они словно «вышли из подполья», перестали бояться, они говорят о себе, и это очень важно, – отмечает Наталья Назарова, заместитель главы администрации Василеостровского района, вспоминая, сколько сил пришлось приложить и городу, и районной власти, чтобы успеть сделать ремонт и открыть к началу учебного года эту школу с детским садом – уже не в Центральном районе, а на Васильевском острове.

Первый год старой-новой школы

В школу приезжают со всех районов Петербурга, включая самые отдаленные. Едут из Ленинградской области, из других регионов России – от Краснодара до Красноярска и от Владикавказа до Владивостока. Родители готовы изменить жизнь, уехать из родного дома, снимать жилье, только чтобы ребенку с расстройством аутистического спектра можно было учиться, чтобы с ним занимались квалифицированные педагоги, чтобы семья с таким ребенком не чувствовала себя в одиночестве и без помощи. В школе мальчиков намного больше, чем девочек, потому что РАС у мальчиков диагностируется значительно чаще.

У дошколят – три разновозрастные группы. Надо бы по пять человек, но в группах – по девять, слишком много желающих. Почему разновозрастные? Как поясняет завуч школы Марина Иванова, для таких детей возраст не является основным показателем. Для каждого малыша-дошкольника и ученика начальной и средней школы прописан специалистами службы сопровождения индивидуальный образовательный маршрут, ведь дети с РАС развиваются неравномерно, неравномерно усваивают знания.

В этой школе светло и уютно, отличный дизайн, все продумано до мелочей – цветовые решения, мебель, освещение. Вокруг здания – школьный двор (помог один из банков, денег на благоустройство из бюджета нет) c разными интересными штуками, это еще называется «зонами социализации» – зоопарк, дорога, городок – с дорожками и домиками. Планируется территорию вокруг школы с помощью благотворителей развивать, создать игровые и спортивные площадки.

– Мы в такое здание переехать и не мечтали, – говорит директор школы Лариса Демьянчук.

Впереди – ремонт фасада. В планах – лицензирование медкабинета. Уже сейчас понятно, что нужна диетсестра, нужно, чтобы в меню было и диетическое питание – много детей с аллергиями.

Педагоги школы разработали и представили в издательство «Просвещение», а то, в свою очередь, в Министерство образования, рабочие программы по всем предметам для первоклассников с РАС.

Как рассказала Наталья Назарова, уже создали в Василеостровском районе проект профтехобразования для выпускников коррекционных классов и школ, его передали в комитет по образованию. В этот проект будут включены и подросшие ученики 755-й школы.

Школа уже сейчас – центр обучения педагогов, здесь хотят, чтобы учиться приезжали и из других регионов.

– Таких школ и в Петербурге надо несколько, – отмечает Наталья Назарова. – И это – задача города.

Галина Артеменко


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