На участкового в Петербурге напали во время оформления контрафактного алкоголя

Дружинника и специалиста МО «Народный» подозревают в нападении на полицейского в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 29-летний участковый уполномоченный 10 отдела полиции Невского района, капитан полиции, оформлял изъятие контрафактного алкоголя в магазине «24 часа» на проспекте Обуховской Обороны около 22 часов 10 января. По предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов попросил находившегося в этот момент в магазине покупателя удалиться из торговой точки, но вместо этого получил три удара в область груди.

Полицейский обратился к медикам, которые зафиксировали ушиб грудной клетки, травму плеча.

Установлена личность предполагаемого обидчика сотрудника — им оказался 34-летний сотрудник отдела по благоустройству МО «Народный», руководитель «Добровольной молодежной дружины» в Невском районе Михаил Скибинский.

В полиции готовят к передаче в следственный комитет материалы о нападении для принятия процессуального решения.