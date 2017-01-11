В Петербурге юный волейболист упал с высоты, катаясь по перилам

В Петербурге юный волейболист упал с высоты третьего этажа, съезжая по перилам.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми часов вечера 10 января в гостинице на проспекте Авиаконструкторов пострадал 13-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок в составе волейбольной команды приехал из Белоруссии для участия в рождественском турнире. Юный спортсмен катался по перилам в парадной дома, где расположена гостиница. Шалость закончилась неудачно, и мальчик упал в пролёт с высоты третьего этажа.

В тяжелом состоянии с травмой позвоночника ребёнка госпитализировали в детскую городскую больницу № 2.