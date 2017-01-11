Грабитель в черном напал на салон "МТС" на Типанова

В Петербурге преступник в маске ограбил салон сотовой связи "МТС" на улице Типанова.

В Московском районе ограблен салон сотовой связи "МТС" в доме 28\3 на улице Типанова. Как стало известно "Фонтанке", 10 января в 16-00 в салон зашел неизвестный мужчина в маске, одетый во все черное, и пригрозил двум сотрудникам заведения предметом, похожим на пистолет. Они были вынуждены отдать злоумышленнику все деньги из кассы и сейфа.

Преступник скрылся. Точная сумма похищенного пока устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье 162, ч. 2, УК РФ ("Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия").