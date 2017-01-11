На стадионе на Крестовском с двухметровой лестницы упал рабочий

Электромонтажник получил серьезную травму при падении во время работ на стадионе на Крестовском острове в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 10 января около полудня на строящемся стадионе «Зенита». Во время проведения электромонтажных работ 35-летний монтажник упал с двухметровой стремянки на ступени лестницы. Мужчина с подозрением на перелом левой ноги был госпитализирован в Военно-медицинскую академию.

По инциденту проводится проверка.