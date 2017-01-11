ЗВО ждет поступления свыше 1,5 тысячи единиц новейшего вооружения и военной техники

Более 1,5 тысячи образцов новейшего вооружения и военной техники поступит в 2017 году в соединения и воинские части Западного военного округа, сообщил "Фонтанке" начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По его словам, объединение ВВС и ПВО ЗВО пополнится самолетами фронтовой и вертолетами армейской авиации, среди которых истребители Су-35 и Су-30СМ, истребители – бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27. Зенитно-ракетные подразделения ЗВО продолжат перевооружение на комплексы С-400 "Триумф", а войсковое ПВО на БУК-М3.

"Кроме того, мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения будут усилены модернизированными танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г"", – рассказал Мугинов.

Также продолжится перевооружение подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и соединений специального назначения.

Первые поставки современных образцов военной техники планируются уже в конце текущего месяца.