Петербурженка спасла от смерти раненого мигранта

В Кировском районе Петербурга женщина во время ночной прогулки нашла серьезно израненного мигранта из Средней Азии.

Как стало известно "Фонтанке", 11 января в полвторого ночи у дома №28 на Краснопутиловской улице был найден истекающий кровью мужчина. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что она немного выпила и решила прогуляться. Во время прогулки петербурженка увидела, что на земле сидит нетрезвый молодой человек и держится окровавленными руками за живот. Он не стал ей пояснять, что случилось, а просто попросил вызвать скорую.

Пострадавший – выходец из Средней Азии, его госпитализировали с ножевым ранением спины и левой брюшной стенки. Опросить его полицейским пока не удалось: приезжий сильно пьян.