ОАЭ сообщили о гибели пяти дипломатов при взрыве в Кандагаре

Пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов стали, по уточненным данным, жертвами произошедшего накануне в Афганистане взрыва.

Об этом сообщило 11 января агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на власти ОАЭ.

Ранее была информация, что при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Среди раненых был и посол ОАЭ в Афганистане.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны активизировалась террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).