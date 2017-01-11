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11.01.2017 09:41

Школьница в Петербурге обвинила мать в разврате

В Петербурге 17-летняя девушка заявила в полицию на мать, которая якобы ее развращала в течение шести лет.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Центрального района 17-летняя жительница Петербурга обратилась 10 января около 12.50. По предварительной информации, девушка написала в правоохранительные органы жалобу на 50-летнюю мать. Та якобы в период времени с 2011 года по настоящий день совершала в отношении дочери развратные действия.

Заявление направили в следственные органы для проверки.

 

 


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Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
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