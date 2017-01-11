В Красном Селе поймали мужчину с канистрой наркотика

В Петербурге полицейские задержали мужчину, у которого было с собой более пяти килограммов жидкого наркотика.

В Красном Селе оперативники полиции изъяли крупную партию наркотиков. Как стало известно "Фонтанке", у дома 9 на улице Спирина был задержан мужчина, у которого при себе была канистра, предположительно, с психотропным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом более пяти килограммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228, ч. 2, УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков в крупном размере"). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.