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11.01.2017 09:09

Легковушка на КАД «поскользнулась» на грязи, чуть не сбив инспекторов ДПС

Подробности вечерней аварии 10 января на развязке КАД с Мурманским шоссе под Петербургом сообщают очевидцы.
Легковушка на КАД «поскользнулась» на грязи, чуть не сбив инспекторов ДПС
Денис Субботин//"ДТП и ЧП"

Напомним, перевернулись две машины – легковая и самосвал, дорогу засыпало дурно пахнущим содержимым кузова грузовика.

По словам очевидцев, аварии было две: сначала опрокинулся грузовик, а потом в него влетела легковая, чуть не сбив сотрудников ДПС, оформлявших происшествие. Видели и третьего участника – ещё один легковой автомобиль.

Этот инцидент запомнился многим проезжавшим мимо автомобилистам – благодаря сильному запаху. Некоторым после этого пришлось даже мыть машины.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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