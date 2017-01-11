В петербургском отеле изнасиловали 12-летнюю школьницу

В апарт-отеле на Московском проспекте в Петербурге была изнасилована 12-летняя девочка. Подозреваемый задержан.

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка. Как стало известно "Фонтанке", 10 января в правоохранительные органы обратился мужчина, который заявил о том, что еще 11 декабря прошлого года в апарт-отеле на Московском проспекте его 12-летнюю дочь изнасиловал 23-летний молодой человек.

Подозреваемый задержан в день заявления, возбуждено уголовное дело.