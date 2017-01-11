Петербуржец подстрелил свою девушку из травматики

На проспекте Стачек в Петербурге мужчина во время пьяной ссоры выстрелил в свою девушку из травматического пистолета.

Полицейские задержали мужчину, который стрелял в свою сожительницу из травматики. Как стало известно "Фонтанке", 9 января около 23.00 петербуржец распивал спиртное со своей девушкой в квартире на проспекте Стачек. Возникла ссора, во время которой злоумышленник выстрелил девушке в живот из своего травматического пистолета "Лидер-М".

Пострадавшая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.