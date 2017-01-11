СМИ: Будущий госсекретарь США включит Россию в список главных угроз для своей страны

Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, намерен включить Россию в список приоритетных угроз и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на текст речи Тиллерсона, с которой он выступит в среду, 11 января, в сенате.

«В то время как Россия стремится добиться уважения и влияния на мировой арене, ее действия игнорируют американские интересы. Россия должна знать, что мы будем придерживаться наших обязательств и обязательств перед нашими союзниками и что Россию необходимо привлечь к ответственности за ее действия», — приводит издание выдержку из речи.

Вашингтон, по мнению Тиллерсона, должен четко осознавать, что Москва нацелена на дестабилизацию ситуации соседних стран и Ближнего Востока.

«Россия сегодня представляет опасность, но в то же время она непредсказуема в продвижении своих собственных интересов. Она вторглась на Украину, в том числе захватив Крым, поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны», — говорится в заявлении кандидата в госсекретари.

«Наши союзники по НАТО имеют основания беспокоится возрождением России», — отмечается в речи Тиллерсона.

В то же время бывший глава Exxon Mobil намерен выступить за сотрудничество с Москвой в тех сферах, где это необходимо, в частности, в борьбе с терроризмом, но только в том случае, если это не угрожает США.

Трамп выдвинул Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря.

«Он будет человеком, мощно и четко отстаивающим американские интересы, и он сможет исправить ошибки тех лет, когда внешняя политика шла по неправильному пути», — сказал избранный президент Соединенных Штатов.

Кандидатуру Тиллерсона предстоит утвердить сенату. Законодатели отмечали, что процесс простым не будет — многие из них озабочены его «связями с Россией». По итогам выборов, прошедших 8 ноября, республиканцы сохранили в сенате большинство — 52 места из 100.